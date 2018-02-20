Logo Yazılım, 2017 yılında satışta rekor büyüme elde etti

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu ve sektörün hızlı büyüyen şirketlerinden Logo Yazılım, son yıllardaki başarılı performansını 2017’de de sürdürdü. Tüm ürün satışlarında çift haneli büyüme yakalayan Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yıla göre %35 artışla 256,2 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin net dönem kârı %12 artış göstererek 50,8 milyon TL’ye ulaştı. Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, bu alandaki harcamalarını bu yıl da sürdürdü, özellikle Romanya’daki iştiraki TotalSoft’un Ar-Ge harcamalarıyla beraber toplam Ar-Ge harcamalarının faturalanan gelirlere oranını %45’e çıkardı.

2017 senesinde Romanya ve Hindistan yatırımlarına hız veren Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarında faturalanan gelirlerini %27 büyüterek, 186 milyon TL’ye yükseltti. Yurtiçi UFRS hasılatını ise %11 oranında artırdı. Rekabetçi e-devlet işinde liderliğini sürdüren şirket, müşteri havuzunu bir önceki seneye oranla %27 genişletti.

2018’de, Türkiye yatırımlarımızın artmasının yanı sıra Romanya ve Hindistan’daki yatırımların verimli sonuçlarını da alacağız.

2018 Ocak ayında, Logo Yazılım’ın Romanya merkezli şirketi TotalSoft, perakende ve teknoloji konularında uluslararası uzmanlığa sahip danışmanlık şirketi Architected Business Solutions’ı (ABS) satın alma ve TotalSoft ile birleştirilmesi amacıyla bir ön anlaşma imzaladı. Bu birleşme sonucu, ABS’nin mevcut 50 kişilik danışman kadrosu ve müşteri portföyünün katkısıyla TotalSoft’un proje ve perakendeye yönelik sunduğu çözümlerde gücünü arttırması, Şirketin Romanya merkezli ve uluslararası müşterilerine katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

2017 yılının Logo Yazılım için başarılı geçtiğini belirten İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Geçtiğimiz yıl, teknoloji alanında faaliyet gösteren, kuluçka döneminde ve büyüme potansiyeli yüksek girişimlere deste vermeyi önceliklendirdik. Bu doğrultuda Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında, Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Romanya merkezli Total Soft’un entegrasyonuna ağırlık verdik ve Hindistan’da kurduğumuz ortaklığı pazara tanıtarak saha operasyonlarını derinleştirdik. TotalSoft satışlarının finansal tablolara konsolide olması, Türkiye ve yurt dışı satışlarının çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı. 2018’de, Türkiye yatırımlarımızın artmasının yanı sıra Romanya ve Hindistan’daki yatırımların verimli sonuçlarını da alacağız. Hep büyük bir dönüşümden, büyük resimden bahsettik, stratejimiz bu şekilde devam edecek.” dedi.

Kurumsal sürdürülebilirlikle yüksek finansal performans arasındaki güçlü bağa inanıyor ve bu yönde yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Logo Yazılım’ın hedefleriyle uyumlu büyümesine devam ettiğini belirten Koyuncu, “2017 yılını eşine az rastlanan bir büyüme grafiğiyle tamamladık. Tüm zorluklara rağmen elde ettiğimiz finansal ve operasyonel başarılar, Logo Yazılım’ın 34 yıllık sağlam temellerinin göstergeleri. Elde ettiğimiz istikrarlı büyüme performansının sürdürülebilir olmasında, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla yakalanan amaç ve dil birliğinin etkisi büyük. Kurumsal sürdürülebilirlikle yüksek finansal performans arasındaki güçlü bağa inanıyor ve bu yönde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yakaladığımız büyüme ve satış oranlarını, başarılı iş modellerimiz sayesinde artırmayı hedefliyoruz.” diye ekledi.