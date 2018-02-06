Logo Akademi İçin 2017 Gurur Tablosu

Yazılım sektörünün lider firmalarından Logo Yazılım’ın üniversite, lise ve meslek yüksek okullarındaki öğrencilerle iş ortaklarına yönelik eğitimler vermek amacıyla 2012 yılında kurduğu Logo Akademi, 2017’de toplam 2.206 kişiye eğitim verdi.

Bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen Logo Akademi bünyesinde; açık eğitim dahil üniversite, lise ve meslek yüksek okullarından 950 öğrenci, iş ortaklarından ise 1.256 kişi eğitim aldı. Kurulduğu yıldan bu yana 4 bine yakın kişiye eğitim veren Akademi’nin 2.000’den fazla öğrencisi bilişim sektöründe çeşitli pozisyonlarda istihdam imkânı buldu.

KURUMSAL VE BİREYSEL EĞİTİMLER

Değişen iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlamak için bilişim çözümlerine ve kişisel gelişim konularına yatırım yapan Logo Akademi’de eğitimler, Kurumsal ve Bireysel olmak üzere iki başlıkta toplanıyor. Deneyimli ve uzman bir kadro tarafından verilen eğitimler, Logo Yazılım’ın Gebze kampusundaki Logo Akademi sınıflarının yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Samsun’daki eğitim merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ve meslek yüksek okullarında da Logo çözümlerinin anlatıldığı dersler yapılıyor. Özel kurumlarla da işbirliği yapan Logo Akademi, Çalışma Bakanlığı destekli İŞKUR’un Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı projesine destek verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri’nde de Logo setleriyle eğitimler veriliyor.

“BİRİKİMİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Konuyla ilgili bilgi veren Logo Akademi Müdürü Zafer Yıldırım, “Sektörümüzde bir okul olarak nitelendirebileceğimiz Logo için eğitim her zaman öncelikli oldu. Başta ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız olmak üzere iş ortaklarımızın çalışanları, üniversite, meslek yüksek okulu öğrencileri ve bilişim sektöründe çalışmak isteyenlerin yararlandığı eğitimlerin, sektörümüze nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Logo’nun sahip olduğu birikimin geleceğe taşınmasını sağlayan Logo Akademi’nin eğitim modülleri her yıl genişletiliyor ve geliştiriliyor. Gerek eğitimlerimize katılıp sertifika alanların sayısı, gerekse eğitim aldıktan sonra işe yerleşmesine katkımız olanların sayısı her yıl artıyor. Önümüzdeki dönemde de sektörümüzdeki kalifiye insan kaynağı açığını giderecek istihdam projelerine verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.” dedi.