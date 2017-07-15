Logitech, ünlü kulaklık üreticisi Astro Gaming’i satın aldı

Klavye, fare ve webcam ürünleriyle daha çok tanınan ve oyun tutkunlarına özel donanımlar üreten Logitech, profesyonel oyun tutkunları ve oyun meraklıları için ödüllü kulaklıkları olan, konsol ekipmanı markası ASTRO Gaming’i satın aldığını açıkladı.

Logitech, satın almayı 85 milyon dolar karşılığında Ağustos ayı başında bu satın alma operasyonunu tamamlamayı planlıyor. Oyun sektörüne yatırım yapan Logitech, ASTRO’yu satın alarak sektörün uzun vadeli büyümesini hızlandırmaya yardımcı olmak istiyor. Logitech ve ASTRO birlikte, PC ve konsol oyuncuları için en iyi kulaklık, mouse, klavye ve webcam’leri üretmeye başlayacak.

Logitech Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ujesh Desai e-sporcuların tercih ettiği üst seviye konsol kulaklıkları üreten ASTRO’nun satın alınmasıyla ilgili olarak, “ASTRO’nun, Logitech G’nin bilgisayar oyunlarına olan ilgisi konusunda mükemmel bir tamamlayıcı olacağına inancımız tam. Bu büyük işbirliğimiz için çok heyecanlıyız. ASTRO’nun ekibini, ürünlerini ve markayı çok seviyoruz. Bununla birlikte, e-sporcular için oyun keyfini her yerde daha eğlenceli hale getireceğiz.” dedi.

Daha fazla e-sporcuya ulaşılacak

ASTRO Başkanı ve Kurucu Ortağı Jordan Reiss ise, “ASTRO’nun tüm ekibi her zaman Logitech ve Logitech G ürünlerine saygıyla yaklaştı. Bu nedenle, bu birliktelikten çok mutluyum. ASTRO’nun marka gücü Logitech G’nin rakipsiz teknolojisiyle bir araya gelerek, global düzeydeki dağıtımlarla daha fazla e-sporcuna ulaşacak.” dedi.

Oyun seslendirmeleri ve lifestyle ürünleriyle oyun kulaklığı pazarında lider konumda olan ASTRO’nun en bilinen ürünleri A40 VE A50 kulaklıkları profesyonel e-sporcular için tasarlanmıştır. ASTRO’nun son zamanlarda tanıttığı A10 kulaklığı erişilebilir fiyatıyla şirketin konsol kulaklık pazarında daha fazla alıcıya ulaşmasına yardımcı olmuştur.