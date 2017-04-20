Logitech G’den, Romer-G Tuş Anahtarlı G413 Mekanik Oyun Klavyesi

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, oyun klavye serisinin yeni üyesi G413 Mekanik Oyun Klavyesini tanıttı. Dengeli ve modern bir tasarım sahip, hassasiyet ve performans için tasarlanan klavye, rakipsiz performansıyla beğeni topluyor.

G413 Mekanik Oyun Klavyesi, Logitech’in seçkin Romer-G mekanik tuş anahtarları sayesinde, standart tuşlara göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor. Ürün, anotlanmış uçak sınıfı alüminyum-magenezyum kasası, USB bağlantı noktası ve hassas tuş anahtarlı arka aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Klavyenin, elementer kırmızı arka aydınlatmalı “Logitech G413 Karbon” ve ikonik beyaz arka aydınlatmalı “Logitech G413 Gümüş” olmak üzere iki sürümü bulunuyor.

Logitech G413 Mekanik Arkadan Işıklandırmalı Oyun Klavyesi, Karbon ve Gümüş sürümleri çok yakında GittiGidiyor’da satışa çıkacak.

Temel Özellikler Temel Özellikler

Romer-G Tuş Anahtarları: Logitech’in seçkin Romer-G mekanik tuş anahtarları, profesyonel düzeyde performans, yanıt verme ve dayanıklılık için tasarlandı. 1,5 mm’lik kısa devre hareketi olan Romer-G , standart mekanik tuş anahtarlarına göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor. Oyun geliştirmeye yönelik tasarlanan Romer-G tuş anahtarı, hız, hassasiyet ve sessiz performansın mükemmel bileşimini sunuyor.

Hassas Anahtar Aydınlatması: Romer-G mekanik tuş anahtarları, hassas ve temiz aydınlatma için tasarlandı. Gece geç saatlere kadar süren oyun oturumlarında bile, dikkati dağıtmadan aydınlatma sağlıyor. Logitech G413’ün Karbon ve Gümüş sürümü, farklı renkteki arka plan aydınlatmalarıyla seçkin bir görünüm sunuyor.

Uçak Dereceli Alüminyum Alaşımları: Üstün performansa odaklanan Logitech G413’ün, alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen kasası, dengelenmiş minimal bir tasarım sunuyor.

USB Geçişi: USB Geçişi: Ek olarak ayrılmış USB kablosu, tam geçiş gücü ve veri hızı için USB geçidi bağlantı noktasını kendi girişine bağlıyor.

Tam Fonksiyon Tuşları : Logitech Gaming Software (LGS) içindeki FN geçiş özelliği, varsayılan ortam komutlarını gerçekleştirmek için tuşları yapılandırıyor. Böylece ses düzeyi, oynatma ve duraklatma, ses kapatma, oyun modu, aydınlatma gibi özellikleri kontrol etmek için FN tuşu kullanılabiliyor.

Programlanabilir Makrolar: F1-F12 düğmelerindeki özel işlevleri ve makro komutlarını programlamak için Logitech Gaming Software kullanılabiliyor. Karmaşık komutları çalıştırmak veya bir düğmeye basarak belirli zaman aralıklarında bir dizi eylem eklemek mümkün oluyor.

Performans Tuşları: Ürün, standart lazer kesim silindirik tuşlarının yanı sıra, espor profesyonelleri için tasarlanmış 12 adet özel kesim performans tuşuna sahip bulunuyor.

Sistem Gereksinimleri

Windows 7 ve üstüyle çalışır

Logitech Gaming Software için internet bağlantısı

Klavye için USB bağlantı noktası

USB geçidi için USB portu

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Romer-G Tuş Anahtarları

Dayanıklılık: 70 milyon tuş basımı

Harekete geçirme mesafesi: 1,5 mm

Harekete geçirme kuvveti: 45 g

Toplam hareket mesafesi: 3,0 mm

Fiziksel Özellikler