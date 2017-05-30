LG’nin Yeni OLED ve UHD TV’leri Görücüye Çıktı

Güney Koreli elektronik üreticisi LG, en yeni OLED TV’lerini ve Nano CellTM Display SUPER UHD TV’lerini tanıttı.

Sene başında Barselon’da düzenlenen CES 2017’de Picture-on-Wall tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken LG, Signature OLED TV W7 modeliyle birlikte 2017 LG TV ürün gamını tanıttı. Sıra dışı inovatif Picture-on-Wall tasarımıyla Signature OLED TV W7’nin Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerini barındıran üstün performansı müthiş bir ev sineması deneyimi sunuyor.

LG’nin Nano CellTM Display teknolojisi ile geliştirdiği SUPER UHD TV’lerindeki Dolby Vision, HDR 10 ve HLG formatlarının tamamını destekleyen Aktif HDR özelliği ve Harman/Kardon tasarımı ses teknolojisi TV izleme deneyimini LCD TV teknolojisinde en üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda tüm 2017 LG TV modellerinin sahip olduğu Smart TV özelliği geliştirilmiş webOS 3.5 arayüzü ile daha hızlı, daha kolay ve daha akıllı bir Smart TV deneyimi sağlıyor.

“Daha az olan daha fazladır”

W7 modelinin inovatif tasarımı, LG’nin benimsediği “daha az olan daha fazladır” felsefesini tam anlamıyla yansıtıyor. LG W7 OLED TV, sadece ekranın içindeki görüntüyü kusursuzca öne çıkartarak tüm diğer unsurları ortadan kaldırıyor. 65 inçlik W7 modelinin sadece 2,57 milimetre kalınlığındaki OLED paneli, yine W7 için tasarlanmış inovatif manyetik aparatı kullanılarak doğrudan duvara asılıyor. Bu sayede TV ve duvar arasındaki boşluk ortadan kalkıyor. W7’nin şık ve bıçak kadar ince tasarımı televizyonun adeta havada süzülüyor gibi görünmesini sağlarken, kullanıcıya daha etkileyici ve kullanıcıyı içine alan bir görüntü sunuyor. Adeta başka bir dünyaya açılan pencere hissiyatı uyandıran W7 aynı zamanda yükselen hoparlörleri ve rakipsiz Dolby Atmos ses teknolojisi ile izleyiciyi tam anlamıyla çevreleyen üstün ses performansı da sağlıyor.

Kusursuz siyah, sınırsız kontrast ve bir milyar renk

LG OLED TV’ler bir milyar renk ve sınırsız kontrast oranı ile birlikte hiçbir ışık sızması olmadan kusursuz siyahlar sunan devrimci pixel dimming teknolojisine de sahip. Bunun yanında LG’nin 2017 OLED TV’leri bir önceki senenin modellerine kıyasla parlaklığı %25 arttırdığı Ultra Parlaklık teknolojisi sayesinde gerekli noktalarda çok daha üstün bir parlaklık sunabiliyor.

Tüm HDR formatlarını destekliyor

Hem 2017 LG OLED TV modelleri hem de Nano CellTM Display SUPER UHD TV’ler çok daha parlak sahneler ve detaylı gölgeler sunmayı amaçlayan gelecek nesil HDR içerikleri görüntüleyebilmek için Aktif HDR özelliğine sahip. Aktif HDR özelliği LG TV’lerin görüntüleri kare kare işlemesini ve gerekli olan yerlere dinamik verileri ekleyebilmesine imkân veriyor. Bu teknoloji LG TV’de oynatılan orijinal HDR içeriğin statik veri içermesi ya da meta veri içermemesine bakmaksızın en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

Dünya çapındaki birçok gelişmiş sinemanın arkasındaki güç olan Dolby’nin Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisine sahip olan yeni LG TV modelleri, Dolby Vision HDR’ın yanısıra HDR 10 ve HLG formatlarını da destekleyerek en zengin içeriğe üstün görüntü kalitesiyle erişim sağlıyor. Yeni HDR Efekt özelliğiyle tamamlanan bu çok yönlülük sayesinde görüntüleri kare kare işleyebilen LG TV’ler belirli alanlardaki parlaklığı yükselterek kontrast oranlarını geliştiriyor ve çok daha keskin görüntüler oluşturuyor.

Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon

Dünyada Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV’ler, kusursuz görüntüyü kusursuz ses özellikleriyle birlikte kullanıcıya sunarak bulunduğu ortamı adeta bir eğlence merkezine çeviriyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin bir araya gelmesi ise tüm dünyadaki profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen tamamlayıcı bir çözüm sunuyor. Şu anda 80’den fazla Dolby Vision uyumlu stüdyo içeriği, 100’den fazla Dolby Atmos uyumlu stüdyo içeriği ve her iki formatla uyumlu 25 içerik mevcut durumda.

Dolby Atmos izleyenleri tam olarak aksiyonun ortasına koyuyor ve sahip olduğu zengin seslerle tüm odayı dolduruyor. Hatta baş seviyesinin üstünde kalan noktaları bile güçlü ve hareketli seslerle doldurarak seslerin seyirciler arasında dolaşmasını sağlıyor. Dolby her sesi kendine ait bir noktada izole ederek aynı gerçek dünyadaki gibi oldukça bütünleşik, zengin ve çok katmanlı bir ses deneyimi yaratıyor.

Akıllı, kolay, hızlı ve güvenli Smart TV deneyimi: webOS 3.5

LG’nin en son sürüm sezgisel webOS 3.5 Smart TV platformunun kullanıldığı tüm 2017 LG TV modelleri, izleyicilerin online olarak HDR içeriklere erişmeleri konusunda oldukça büyük bir rahatlık sunuyor. LG, kullanıcıların en üstün ve rahat ev sinema keyfine erişebilmelerini sağlamak için Netflix ve Amazon gibi lider dijital içerik üreticileriyle güçlerini birleştiriyor. LG OLED TV’lerde görüntülenen HDR içeriklerin potansiyelini göstermek amacıyla CES 2017 boyunca Netflix’ten Dolby Vision içerikler ve Amazon Prime Video’dan da HDR10 içerikler de ekranlarda sergilendi.

webOS 3.5 sahip olduğu üstün siber güvenlik özelliklerinden dolayı güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında dünyanın önde gelen uzman kuruluşlarından birisi olan UL tarafından sertifikalandırılan ilk Smart TV platformu oldu.