Lenovo’dan Yeni UltraSlim Bilgisayar: IdeaPad 720S

Mobilite herkes için öncelik halini aldı. Cihazlarda yüksek taşınabilirlik için üreticiler canla başla çalışıyor. Çinli bilgisayar devi Lenovo’nın bu anlamda en özel ailesi olan UltraSlim’de yeni modeller boy gösterdi ve çok yakında GittiGidiyor mağazalarında görmeye başlayacaksınız.

Motorola markası ile akıllı telefon pazarında da büyümesini sürdüren Lenovo, UltraSlim ailesinin en gözde üyelerinden IdeaPad 720S ile stil ve işlevselliği aynı potada eritiyor. IdeaPad 720S yaptığınız her işin üstesinden gelmeniz için yüksek işlemci gücü vadederken son derece kompakt ve şık tasarımı ile de göz dolduruyor.

Lenovo’nun efsanevi UltraSlim ailesinin en gözde üyelerinden IdeaPad 720S, 7. nesil Intel Core i7 işlemci gücü ile yüksek performans vadederken şık ve ince tasarımıyla da mobilite sunuyor.

Ultra ince ultra güçlü

IdeaPad 720S, 7. nesil Intel Core i7 işlemci gücü ile yüksek performans vadederken en çok inceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor. 14 inç ekran boyutuna sahip IdeaPad 720S, sadece1,55 kg hafifliğe 15.9 mm inceliğe sahip.

Windows 10 işletim sistemi ile gelen IdeaPad 720S, hızlı şarj özelliği ve 14 saate kadar dayanan pil ömrü ile tüm gün hareket halinde olmanıza olarak tanıyor. Ek yüksek performanslı PCIe 256 GB SSD depolaması ile gelen cihaz, 8 GB belleği sayesinde hızlı ve kolayca çoklu görev gerçekleştirmenizi mümkün kılıyor.

Gelişmiş grafik performansı

Eğlence ve üretkenlik ihtiyaçlarınıza ayak uyduracak şekilde tasarlanmış olan IdeaPad 720S, NVIDIA GeForce 940MX grafik kartı ile gelişmiş grafik performansı sunuyor. JBL Premium Audio hoparlörlere sahip dizüstü bilgisayar, müzik dinlerken ya da film seyrederken kristal netliğinde ses sunuyor.

En hızlı bağlantı noktası

İsteğe bağlı parmak izi okuyucu ile çalışan Windows Hello sayesinde, saniyeler içinde güvenli ve emniyetli oturum açma gerçekleştirdiğiniz IdeaPad 720S’de yüksek çözünürlüklü ekranları, yüksek performanslı veri cihazlarını ve hızlı şarjı destekleyen, devrim niteliğinde bir bağlantı teknolojisi olan Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Bu özellik sayesinde, bilgisayarınızı birden çok ekrana bağlamanız mümkün. Artık gerçek zamanlı olarak birden çok video akışını yakalayıp düzenleyebilir veya iş akışınızı kolaylaştırmak için diğer cihazları zincirleme bağlayabilirsiniz.