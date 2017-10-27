Lenovo ve Intel’den güvenli kimlik doğrulama için işbirliği

Lenovo; PayPal, Google, Dropbox ve Facebook gibi popüler web sitelerine giriş yaparken kimlik doğrulamanın daha kolay ve daha güvenli olması için doğrudan Windows işletim sistemli bilgisayarlara entegre edilmiş FIDO sertifikalı kimlik doğrulayıcıları pazara sunan ilk bilgisayar üreticisi oldu.

7’inci ve 8’inci nesil Intel Core işlemcilerde yer alan Intel Online Connect ile, entegre FIDO kimlik doğrulayıcıları hem Universal Authentication Framework (UAF) hem de Universal 2nd Factor (U2F)’ı destekliyor.

Sadece şifrelere bağlı kalmak yerine, artık kullanıcıların entegre parmak izi okuyucusuna dokunarak ya da bir tuşa hızlıca tıklayarak web sitelerine giriş yapabileceği daha güvenli bir yol var.

Geçen yılki veri ihlallerinin %81’i zayıf, varsayılan ya da çalınmış şifreler nedeniyle gerçekleşti ve şifre çalma saldırıları %65 oranında arttı. Günümüzde çevrimiçi gizlilik, kimlik ve her türlü verinin korunması hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelirken, bu durum daha sağlam güvenlik uygulamalarını gerektiriyor.

Lenovo ve Intel kullanıcıların çevrimiçi gezinme, çalışma ve alışveriş eylemlerini desteklemek için ilk bilgisayara entegre kimlik doğrulama önlemlerini tanıttı. Yoga™ 920, ThinkPad X1 Tablet (2. nesil), ThinkPad X1 Carbon (5. nesil) ve IdeaPad 720S dâhil Lenovo’nun yeni bilgisayarları, 7’inci ve 8’inci nesil Intel Core işlemcilerindeki Intel Online Connect’i kullanarak FIDO sertifikalı kimlik doğrulayıcıları doğrudan bilgisayarların kalbine entegre ediyor ve PayPal, Google, Dropbox ve Facebook gibi popüler web sitelerine giriş yaparken daha kolay ve daha güvenli bir kimlik doğrulama sağlıyor.