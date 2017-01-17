LEGO Batman Filmi vizyona girerken setleri satışa çıktı

Uzun süredir merakla beklenen, Warner Bros. Pictures ve LEGO System A/S işbirliğiyle ortaya çıkan LEGO Batman Filmi 10 Şubat’ta seyirciyle buluşuyor. Filmin vizyona girmesiyle birlikte en havalı LEGO Batman Filmi setleri de raflardaki yerini alıyor.

TEKNOLOG – LEGO Batman Filmi dünyayla aynı anda 10 Şubat’ta Türkçe Dublajlı ve 3D olarak Türkiye’de de vizyona giriyor. LEGO Batman bu sefer ana kahramanı olduğu bir maceraya başlıyor. Ancak bu sefer Gotham City’i Joker’in istilasından kurtarmak için diğerleriyle birlikte çalışmaya başlamalı gibi.

Bir Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group yapımı olan “LEGO Batman Filmi, LEGO System A/S, Lin Pictures, Lord Miller, Vertigo Entertainment Production işbirliğiyle vizyona taşınıyor. Film ile beraber dört LEGO Batman Filmi setleri başta 8 – 14 yaş arası erkek çocuklar olmak üzere tüm hayranlar için mağazalarda yerini alıyor.

Batmobil (70905) LEGO Batman Seti ile çocuklar Batmobil’e Batman’i ve Robin’i bindirip tekerlekleri uçuş moduna alarak maceraya atılacaklar. Karşılarına bir engel çıktığında ise Batmobil’i müthiş bir kamyona dönüştürüp engelleri geçecekler.

Joker’in Kötü Şöhretli Arabası Seti’nde (70906) küçük kaşifler Batgirl yardımıyla Joker’in arabasını takibe başlayacak. Joker, Gotham City etrafında Harley Quinn ile birlikte tehlike yaratmaya çalışırken, genç süper kahramanlar arabanın gizli fırlatıcılarından kurtulup Harley’i engellemeye çalışacaklar.

Penguin, Ördek Mobil’i ile Batcave’e girmeye ve hakimiyet kurmaya çalışırken çocuklar onu durdurmak zorunda. LEGO Batman Filmi’nden Batcave (70909) setinde, Penguin Batman’in tüm sırlarını ve zayıf taraflarını keşfetmeye çalışıyor. Kahramanımız Bruce Wayne bir süreliğine Batman’e dönüşmek ve kötüleri kontrol odasındaki bilgisayarların başında yakalamak zorunda. Sonrasında ise 3 farklı kostümünden istediğini giyip kötülüklerle yeni mücadelelere hazırlanmalı.

LEGO Batman Filmi’nden bir diğer set olan Scuttler (70908) ile çocuklar Batman’e yardım edip Joker ve Poison Ivy’ye karşı Polis Şefi Gordon’u koruyacak. Küçük kahramanlarımız Scuttler ile kurtarma operasyonuna başlamak zorunda.

Filmin yönetmenliği Chris McKay’e, yapımcılığı ise Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee’ye ait. Senaryo materyalleri Jared Stern ve John Whittington tarafından LEGO setlerinden ve DC Entertainment karakterlerinden uyarlandı.

LEGO Batman Filmi ile ilgili daha fazla ürünü LEGO.com.tr sitesinden inceleyebilirsiniz.