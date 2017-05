League of Legends Tutkunları Gençlik Festivalinde Buluştu

3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İstanbul Gençlik Festivali, Riot Games için ayrılan dev alanda on binlerce League of Legends ve espor tutkununu bir araya getirdi. Riot Games festival alanını ziyaret edenler dört gün boyunca Riot Games Türkiye çalışanlarıyla bol bol sohbet etme fırsatı bulurken, eğlenceli etkinliklerle, ilginç söyleşilerle, sürpriz konuklarla ve topluluk maçlarıyla League of Legends coşkusunu doyasıya yaşadı.