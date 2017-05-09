League of Legends Tutkunları Gençlik Festivalinde Buluştu

3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İstanbul Gençlik Festivali, Riot Games için ayrılan dev alanda on binlerce League of Legends ve espor tutkununu bir araya getirdi. Riot Games festival alanını ziyaret edenler dört gün boyunca Riot Games Türkiye çalışanlarıyla bol bol sohbet etme fırsatı bulurken, eğlenceli etkinliklerle, ilginç söyleşilerle, sürpriz konuklarla ve topluluk maçlarıyla League of Legends coşkusunu doyasıya yaşadı.

Riot Games, festivalde Türkiye espor liginin önemli mücadeleleri arasında yer alan League of Legends 2017 Üniversite Ligi karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı. Festivale katılan LoL tutkunlarının canlı olarak yerinde izleme imkânı bulduğu League of Legends 2017 Üniversite Ligi finalleri, 7 Mayıs Pazar günü Hacettepe Reignover ve BAU Esports Blue arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Mücadeleden galip ayrılarak kupayı evine götüren takım maçı 3-0 kazanan Hacettepe Reignover oldu.

Geleceğin yıldızları Üniversite Ligi’nden çıkacak

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği İstanbul Gençlik Festivali’nde espor tutkunlarıyla ve League of Legends sevenlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, şunları söyledi:

“Takımlarımızla, topluluğumuzla, izleyenlerimizle, oyuncularımızla ve çalışanlarımızla ne denli büyük ve keyifli bir aile olduğumuzu burada bir kez daha gördük. Heyecanlı mücadelelere tanıklık ettiğimiz 2017 Üniversite Ligi de yine ülkemizin dört bir yanındaki umut vaat eden onlarca genç oyuncuyla buluşmamıza fırsat verdi. Esporun akademi tarafındaki gelişimini de hem destekliyor hem de yakından takip ediyoruz. Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Hacettepe Reignover’ı tebrik ediyoruz.”