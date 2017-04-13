League of Legends 2017 Kış Mevsimi Finalistleri Belli Oldu

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi Finali’ne yaklaşılırken, yarı final heyecanı nefesleri kesti. Geçen haftaki etkileyici performanslarıyla yarı finale adını yazdıran, GittiGidiyor sponsorluğundaki 1907 Fenerbahçe Espor, Oyunfor.CREW, SuperMassive eSports ve Team AURORA arasında geçen heyecan dolu karşılaşmaların ardından, final sahnesinde yer almaya hak kazanan takımlar SuperMassive ve Oyunfor.CREW oldu.

1907 Fenerbahçe Espor’dan Frozen ve Thaldrin’le SuperMassive’in nişancısı Zeitnot, haftaya damga vuran isimler oldu. League of Legends 2017 Kış Mevsimi Finali, 22 Nisan Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde artık sona gelindi. Yarı finalde kıyasıya mücadele eden dört takımdan SuperMassive eSports, Team AURORA, 1907 Fenerbahçe Espor ve Oyunfor.CREW final bileti için vadide buluştu.

8 Nisan Cumartesi günü Oyunfor.CREW ve Team AURORA arasında gerçekleşen yarı final maçının galibi, doğru rotasyonlarla 3-1’lik temiz bir oyun çıkaran Oyunfor.CREW oldu. Bu maça damgasını vuran oyuncuysa takımın nişancısı Madness’tı.

Yarı finalin bir diğer karşılaşması, GittiGidiyor’un sponsor olarak desteklediği 1907 Fenerbahçe Espor ve SuperMassive eSports arasında, 9 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Maça etkili başlayan ve 1-0 öne geçen 1907 Fenerbahçe Espor, sonrasında SuperMassive’in baskılı oyununa yenik düştü. SuperMassive’in nişancısı Zeitnot’un göz alıcı performansı skorun 3-1’e gelmesinde oldukça etkiliydi.

Kıran kırana geçen yarı final mücadeleleri sonrası 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek Kış Mevsimi Finali’ne adını yazdıran takımlar, Oyunfor.CREW ve SuperMassive oldu.

Karşılaşmalar League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanallarıyla LoL TV’den canlı olarak yayınlanıyor.