Küresel ısınma Avrupa’da 150 bin kişiyi öldürebilir

Bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için girişimlerde bulunulmazsa 2100 senesine gelindiğinde Avrupa’da iklim değişikliği sebebiyle her sene hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bine ulaşacak.

Lancet Planetary Health isimli online dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınmazsa 2100 senesinde Avrupa’da iklim kaynaklı felaketlerden ölenlerin sayısı yıllık 150 binden fazla olacak.

Cuma günü yayınlanan araştırmaya göre sera gazı salınımı ve ağır hava koşulları kontrol altına alınmazsa bu yüzyılın sonuna kadar Avrupa’daki nüfusun üçte ikisinin değişen doğa koşullarından etkilenmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, tahminlerini dünyadaki sera gazı salınımında hiçbir azalma ve ağır hava olaylarının etkisini azaltmak için bir politika değişikliği olmayacağını varsayarak yapmışlar.

Araştırmacılar ayrıca 1981 ile 2010 yılları arasında Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve İzlanda’daki felaket kayıtlarına bakıp bunları 2071 ile 2100 seneleri arasındaki olası hava tahminleri ve muhtemel nüfus artışlarıyla karşılaştırmışlar.

Bu doğrultuda araştırma, 1981-2010 yılları arasında her sene Avrupa’da hava koşullarından dolayı ölen 3 bin civarındaki insan sayısının 2071-2100 yılları arasında 152 bin kişiyi bulacağını gösteriyor.

Yüzyılın sonunda iklim kaynaklı en öldürücü nedenin sıcak hava dalgası olacağını belirten araştırmacılar, kıyı taşkınlarından kaynaklı ölümlerde de ciddi bir artış görüleceğini belirtti. Kıyı taşkınları sebebiyle senede ortalama altı ölüm vakası görülürken, yüzyılın sonunda bu rakamın yıllık olarak 233’e çıkması bekleniyor.

“İklim değişikliği en büyük tehdit”

Araştırmanın yazarları arasında olan Avrupa Komisyonu’nun İtalya’daki Ortak Araştırma Merkezi’nden Giovanni Forzieri, iklim değişikliğinin 21. yüzyılda insan sağlığını tehdit eden en büyük unsur olduğunu söyledi.

Forzieri, küresel ısınma bir şekilde kontrol altına alınmazsa 350 milyon Avrupalı’nın her sene yıkıcı iklim olaylarına maruz kalacağını belirtti.

Araştırmaya katılmayan ancak araştırmayı değerlendiren Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Paul Wilkinson, araştırmanın sonuçlarının tedirgin edici olduğunu ifade etti.

Öte yandan, araştırmaya, Seoul Ulusal Üniversitesi’nden Jae Young Lee and Ho Kim tarafından yazılan ve Lancet Planetary Health dergisinde da yayınlanan bir yorumda, araştırmanın tahminlerinin abartılmış olabileceği görüşüne yer veriliyor.

Yorumda, insanların gelişen tıp teknolojisi, klima sistemleri ve ısı izolasyonu yardımıyla ağır hava koşullarına ayak uydurdukları ve bu olaylardan zamanla daha az etkilendikleri ifade edildi.

(Kaynak: Deutsche Welle)