Kuponsa ile tatilde ve eğitimde fırsatlar

İstanbul’da yüzlerce noktada “1 Alana 1 Hediye” kuponları sunan mobil uygulama Kuponsa, artık Bodrum ve Antalya’daki birçok kafe, restoran, eğlence ve aktivite mekanında kullanılabiliyor. Yazı İstanbul’da geçirecek olan kullanıcıları ise Kilyos High Beach’de sürprizler bekliyor. Kuponsa’nın diğer sürprizi ise; verdiği eğitim içerikleriyle literatüre geçen ve yöntemleri tez konusu olan ödüllü eğitim şirketi Tezgahçılar ile yaptığı iş birliği. Bu kapsamda Tezgahçılar tarafından düzenlenen eğitimlere katılanlar 3 ay boyunca sınırsız olarak kullanabilecekleri Kuponsa Gold üyeliği kazanacaklar.

“Az Harca, Çok Yaşa” sloganıyla kullanıcılarını her üye işletmede 1 Alana 1 Hediye teklifleriyle, tasarruf ettirerek, daha çok yeme, içme ve gezme imkânı sağlayan mobil uygulama Kuponsa artık, Bodrum ve Antalya’daki birçok popüler otel, kafe, restoran, eğlence ve aktivite mekânında kullanılabiliyor. Kuponsa yaz mevsimini İstanbul’da geçirecek olan için de Kilyos High Beach’deki Kafes ile anlaştı.

Bodrum ve Antalya’dan platforma eklenenler

Kuponsa kullanıcıları, bu yaz The Corner Hotel Bodrum’da 1 gece alana 1 gece bedava avantajıyla konaklayabilecek ve kuponlarını Bodrum Bitez’deki ismini Cem Yılmaz’ın koyduğu Baa Bahçe’de, çevresini saran mandalina ağaçlarıyla tam bir Bodrum mekanı olan Limonatta’da ve zengin kahvaltı menüsüyle Bodrum Marina’nın en iyi kahvaltı mekanları arasında anılan Limoon Cafe‘de kullanabilecek. Ayrıca ekşi maya ekmekleri ile meşhur Pakize

Bodrum, lezzetli kahvelerin adresi Pelo Cafe, 150 yıllık bir Rum Evi’nin restore edilmesiyle servise açılan Asırlık Cafe Bistro, Neyzen Tevfik caddesinde 10 yılı aşkın bir süredir Ege Mutfağının sevilen tatlarını sunan Zazu Cafe Restaurant ve Bar, Türk ve İrlanda mutfak kültürünü bir araya getiren bir menüye sahip Peter’s Place Restaurant,ev yemekleri menüsüyle çok sevilen Ege Mantı da Bodrum’dan platforma katılan yeni işletmeler arasında.

Tatil için Antalya’yı tercih eden Kuponsa kullanıcıları ise kuponlarını, dinozorların bire bir boyutlardaki maketlerinin sergilendiği Dinopark’ta, dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında yer alan Sandland Kum Heykel Müzesi’nde, bölgedeki önemli dalış okullarından biri olan Star Diving Academy’de, balıklarla eğlenceli bir deneyim sunan Doktor Balıklar’da ve Akdeniz bölgesinin en büyük su parkı Park Aqua’da vakit geçirirken tasarruf etmenin tadını çıkarabilecek.

Hem restoran olarak hizmet veren hem kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Tutku Restoran, Pekiyi Coffee & Fırın, Likya Quad Safari, Adım Dans Akademisi gibi daha pek çok seçenek de kullanıcıları bekliyor. 2018 yazını İstanbul’da geçirecek olanlar için de Kilyos High Beach’ın popüler mekânı Kafes, Kuponsa üye işletmeleri arasına katıldı.

Tezgahçılar eğitimlerine katılanlara Kuponsa Gold Üyelik

Kuponsa, kişi ve kurumlara yönelik açık atölye ve deneyim içeren etkinlikler tasarlayan Tezgahçılar ile bir iş birliği yaptı. İlk olarak Tezgahçılar’ın Haziran ve Temmuz ayında düzenleyeceği seçili iki eğitimden birine katılan herkes, üç aylık Kuponsa Gold üyelik paketi kazanacak. Tezgahçılar’ın Gold üyelik kazandıran eğitimleri şöyle:

Çocuk Gelişimi ve Bilinçli Ebeveyn, 28 Haziran: Televizyonda yayınlanan Süper Dadı programıyla tanınan Gözde Erdoğan tarafından verilen bu atölyede çocuk gelişimi konusunda bilinçli bir ebeveynin takınması gereken tavır konuşulacak ve içerik uygulamalarla pekiştirilecek.

Influencer Ol, Youtube’dan Kazan, 7 Temmuz: Youtube deryasının iç yüzünü, stratejilerini, politikalarını öğrenmek ve Influencer olarak bunu bir iş alanına çevirmek isteyenler için tasarlanan programın sürpriz eğitmeni, Youtube’da ürettiği kaliteli içerikleriyle çok sevilen bir isim olan Başak Kablan. Eğitimde kendi tecrübelerini ve bu mecrada yer edinme stratejilerini ve dinamiklerini paylaşacak.