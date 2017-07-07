Kulaklıkta Kablosuz Özgürlük: Sennheiser PXC 550

Mükemmel ses kalitesi ile konforu bir arada sunan Sennheiser PXC 550, seyahat ederken müzikten vazgeçemeyenlere hitap ediyor. Sennheiser’ın patentli Hibrid NoiseGard aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde PXC 550, müzikle aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. 30 saat pil ömrü olan Sennheiser PXC 550, şık ve katlanabilir tasarım, dokunmatik kontrol, CapTune desteği gibi özellikleriyle kullanıcıların bütün ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Sennheiser PXC 550, özgürlük tutkunlarına yüksek kaliteli ses deneyimi için alan yaratıyor.

70 yıllık ses tecrübesini günümüz trendleri ve teknolojisiyle birleştiren Sennheiser, yeni seyahat kulaklığı PXC 550’yi tanıttı. Sahip olduğu özelliklerle sadece seyahat edenlerin değil, müziği duyabilmenin de ötesine taşımak isteyen herkesin baş tacı oluyor.

Müzikle aranıza hiçbir şey girmesin

Sennheiser’ın Momentum ile geliştirdiği dengeli ve detaylı ses kalitesinin devamı niteliğinde olan PXC 550, mükemmel bir ses kalitesi sunuyor. Hibrid NoiseGard aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdan gelen gürültünün neredeyse tamamına yakınını yok eden PXC 550, böylece sadece dinlediğiniz müziğin duyulmasını sağlıyor.

Profesyonel Sennheiser mikrofonları baz alınarak üretilen dahili mikrofonla, karşı tarafa ses net ve gürültüden arındırılmış şekilde iletiliyor. Ayrıca kulaklık içinde yer alan “sound-meter” yapısı sayesinde uçak içi yayınlar izlenip dinlenirken uçuş ekibi tarafından ani yapılan anonslardaki yüksek desibelli ses belirli bir seviyeye çekilerek kulağa zarar vermesi de engelleniyor.

Konfordan asla vazgeçmeyenler için

Tek şarjla 30 saate kadar kullanım imkânı sunan PXC 550, kontrol kumanda entegreli kablosu sayesinde pili bittiğinde kablolu olarak da kullanılabiliyor. aptX protokol destekli Bluetooth 4.1 kablosuz ses iletimi ve NFC ile anında bağlantı özellikleriyle desteklenen PXC 550, kulaktan çıkarıldığında şarkının durması, katlandığında kulaklığın kendini kapatması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en hafif seyahat kulaklıklarından biri olan PXC 550, bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile konfordan ödün vermiyor. Özel kulak kapsül ve yastık tasarımıyla konforu artıran PXC 550, hem kulak kapsüllerinin kendi içine hem kulaklık tacına katlanabilmesiyle kolay bir taşıma opsiyonu sunarken; ses açma/azaltma, şarkı durdurma/geçme gibi fonksiyonlarının yanı sıra telefon çağrıları da yönetilebiliyor.

Sennheiser PXC 550’nin dokunmatik kontrol özellikleri, iletişim merkezinizi altına almanızı sağlıyor. Kulak kapsülüne entegre dokunmatik touchpad ile şarkı, ses seviyesi ve çağrı kontrolü yapılabiliyor.

CapTune desteği her zaman sizinle

PXC 550’nin CapTune desteği ile kişiselleştirilmiş müzik deneyimine katılmak da mümkün. Hem Android hem de iOS cihazlar için geliştirilen CapTune uygulaması, müziğin kontrolünü ellerinize bırakıyor. Çok kaynaklı müzik listeleri oluşturma, SoundCheck özelliği ile müziği dinlerken gerçek zamanlı olarak ses ayarı yapabilme, farklı ayarları A/B testi yaparak deneme, farklı müzik ve parçalar için ses profilleri oluşturma gibi özellikler CapTune ile hayat buluyor. Sennheiser PXC 550, kontrol kumanda entegreli kablo, USB kablo, uçak içi kullanım adaptörü ve taşıma kutusuyla birlikte sunuluyor.