Bu Kulaklık Çocuklara Göre: JBL JR300BT

Renkli ve dayanıklı bluetooth hoparlörleriyle ünlü olan JBL, kablosuz Bluetooth kulaklıklarıyla da adını duyurmaya başladı. 7’den 70’e ailenin her ferdine hitap eden kulaklık ve hoparlörler üreten markanın küçük müzikseverlere özel tasarladığı kablosuz kulaklık JBL JR300BT, tasarım ve özellikleriyle tam da miniklere göre.

Bildiğiniz gibi yüksek sesle müzik dinlemek hem yetişkinler, hem de çocuklar için zararlı olabiliyor. Kulağa vereceği zararların yanı sıra, yorgunluk ve baş ağrısı gibi ek reaksiyonlara da yol açması olası. Bu sebepten, özellikle kulaklıkla müzik dinlerken ses yüksekliğine dikkat etmekte fayda var.

Hele hele çocuklarımız için bu durum daha bir önem taşıyor. Yüksek sesle müzik, video ve oyun dinlemelerinin önüne geçmek için her an kontrol etmek zor.

Bu sebepten, JBL’in geliştirdiği çocuk kulaklığı imdadımıza yetişiyor. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılan kulaklık, üzerindeki çocuk dostu kontrol panelleri ve mikrofonuyla da minik müzikseverlere kolay ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Çocukların 15 metreye kadar uzaktaki bir kablosuz bağlantıyla müziğe doyacağı kulaklık, rahat ve ayarlanabilir kafa bandıyla her yaşta çocuğun keyfine 12 saatlik pil ömrüyle eşlik ediyor. Sticker ile kişiselleştirilebilen JBL JR300BT, güvenli ve kaliteli malzemeden üretilmiş.