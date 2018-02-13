Kulaklığın Ötesinde Konfor ve Kalite: Bose QuietComfort 35 II [İnceleme]

Bose QuietComfort 35 II kablosuz gürültü engelleyici kulaklığı; görüntüsü, ses kalitesi ve performansıyla tıpkı orijinaline benziyor. Ama ‘ufak’ bir farkla; QC35 II’nin kendine has, özel bir Google Assistant erişim düğmesi bulunuyor. Sol kulaklık üzerinde bulunan bu yeni “Action” düğmesi sayesinde, telefonunuza dokunmadan Google asistanınıza bağlanabiliyorsunuz. Bu özellik, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle tüketiciye sunulan QC35 II’yi, Google Assistant ile bütünleşik gelen ilk kulaklık olma unvanını kazandırıyor.

Amazon’un Alexa’sı gibi, Google Assistant hem Android hem de iOS aygıtlarında işlev görüyor. QC35 II ile Assistant’a erişmek için telefonunuza konuşmanız gerekmiyor. Ücretsiz uygulamasını telefonunuza kurduktan sonra, kulaklığın Action düğmesine basarak “Bana son haberleri ver”, “Annemi ara” veya “Çevredeki iyi lokantaları göster” gibi sıradan asistan komutları verebilirsiniz. Ayrıca kendi sesinizle müzik oynatımını kontrol edebilir hatta evinizdeki uyumlu akıllı aygıtlara bile erişebilirsiniz.

Öncelikle iyi bir haberimiz var: Action düğmesini sadece Google Assistant için kullanmak zorunda değilsiniz. Bu haber en çok Google Assistant kullanmayan ve kullanmayı düşünmeyenleri ilgilendiriyor. Böyle kullanıcılar, Bose Connect uygulamasını kullanarak bu aksiyon düğmesini gürültü engelleme seviyesini (High, Low ve Off olarak) ayarlamak üzere kullanabilirler. Gürültü engelleme ayarlarını uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bu, bilhassa etkin gürültü engelleme teknolojisinin bir yan etkisi olarak hafif basınç değişimine hassas olan kullanıcılar için oldukça faydalı.

Yeni düğmenin dışında ise başka herhangi bir yenilik yok; QC35’le aynı kalitede konfor, aynı düzeyde müthiş bir gürültü engelleme, sağ kulaklıkta bulunan aynı kontroller (evet, iPhone üzerinden Siri’ye erişebiliyorsunuz) ve gürültü engellemeli 20 saatlik kablosuz kullanım süresi sunan aynı pile sahip. Eğer bu pil erken biterse, pasif moda geçerek ve biraz kaliteden ödün vererek kulaklığı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Ses belki en iyisi değil ama en iyilerinden biri

QC35’de olduğu gibi, QC35 II de piyasada en iyi ses kalitesi sunan Bluetooth kulaklık değil ama kesinlikle en iyilerinden biri. Mesela bir Sennheiser HD1 ile karşılaştırıldığında, HD1’ın daha derin bir bas, biraz daha iyi bir netlik ve genel olarak daha doğal bir sesle kulağa daha hoş geldiğini fark edebiliyorsunuz.

Sony’nin WH-1000XM2 kulaklığı da ses departmanında biraz daha iyi bir kalite sunuyor. Eğer bizzat kendiniz karşılaştırma yapmayı arzuluyorsanız, denediğiniz müzik kaydının kalitesini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Kötü bir stüdyo veya bir başka nedenle kalitesiz bir şekilde kaydedilen müzik parçaları sizi kararınızda yanıltabilir.

Tüm bunların yanında, her türlü frekansa toleransı bulunan QC35 II’de ne çalarsanız çalın, yeterince güçlü bir bas ile dengeli ve hoş bir ses deneyimi yaşıyorsunuz. Daha önce sıradan bir Bluetooth kulaklık kullandıysanız aradaki kalite farkı gece ve gündüz gibi gelecek.

Yeni QuietComfort 35 II, tümleşik Google Assistant özelliğiyle bir tık daha iyi!

QC35 II’yi, Sony alternatifiyle genel olarak karşılaştırdığımızda, gürültü engelleme yeteneğinin aynı düzeyde olduğunu fark edebiliyorsunuz. Sony bu alanda son zamanlarda büyük gelişme sergiledi. İki ürün arasında kulanım konforu karşılaştırması yapıldığında, bize göre QC35 II, kullanıcı dostu, rahat ve uyumlu bir takı olarak daha iyi iş yapıyor. Tabi Sony’nin işçilik, daha iyi pil ömrü ve özellik çeşitliliği alanlarında daha iyi olduğunu da eklemeliyiz. Dürüst olmak gerekirse iki ürün arasında hangisinin daha iyi bir seçim olduğunu söylemek güç.

Her ne kadar Sony’nin belli başlı artıları olsa da, QC35 II, daha konforlu ve telefon görüşmeleri yaparken daha iyi bir iş başarıyor. Kulaklığı bir ahize olarak kullanırken rüzgar sürtünme sesi, insan gürültüsü ve diğer ambiyans sesleri iyi bir şekilde engelleniyor ve iki taraf için de daha iyi bir telefon görüşmesi sağlanıyor. Eklemeden geçemeyeceğimiz bir başka kullanışlı özellik ise; kulaklığı telefon görüşmesi için kullandığınızda kendi sesinizi kulaklıktan duyabiliyorsunuz bu yüzden de konuşurken sesinizi yükseltmiyorsunuz.

Google Assistant etkisi

Google Assistant’a doğrudan erişim sahibi olmak acaba ne derece büyük bir özellik? Kulakla bir hafta geçirdikten sonra, bu sorunun cevabı hakkında pek emin değiliz. Sesli asistan özelliği, bazılarının sıkça kullanacağı, bazılarının ise hiç kullanmayacağı türden bir özellik. Şu an kendine has sıkıntıları ve sınırlamaları olsa da, Amazon’un Alexa sesli asistanı gibi hızla gelişiyor, yeni yetenekler kazanıyor ve kazanmaya da devam edecek.

Eğer elinizde zaten bir QC35 kulaklık varsa, sırf tümleşik bir Google Assistant için yükseltme yapmanız gerektiğiniz düşünmüyoruz. Ama Google Assistant hayranlarındaysanız durum farklı olabilir. Ayrıca Google Assistant kullanımının, harika bir gürültü engelleme teknolojisiyle beraber daha kaliteli bir deneyim sunduğunu eklemek gerekiyor. Performans ve sesin önceki modelle aynı olmasını bir kenara bırakırsak, bu ürün hala Sony ve Sennheiser’le boy ölçüşecek düzeyde bir kablosuz kulaklık deneyimi vadediyor.

İyisi: Bose QuietComfort 35 II kulaklığı Google Assistant’a özel bir düğme ekliyor. Her ne kadar özel olsa da bu düğmeyi işlevini yeniden ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca, serinin önceki modeli gibi üst seviye bir etkin gürültü engelleme teknolojisiyle, müthiş bir kablosuz Bluetooth sesle ve ekstra konforlu bir tasarımla geliyor.

Kötüsü: Önceki sürümle aynı görünümü, performansı ve değiştirilemeyen pili paylaşıyor.

Kısaca: Zaten bir QC35 sahibiyseniz yükseltme yapmanıza gerek yok. Fakat, mükemmel bir gürültü engelleme yeteneğinin yanına bir de özel Google Assistant düğmesinin eklenmesi, QC35 II’ye ekstra bir kullanım takviyesi sağlıyor.