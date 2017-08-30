Küçük Evlerde Yerden Tasarruf Sağlayan Ses Sistemi: Sony HT-MT300

Dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacağı öngörülürken, başkentlerdeki yaşam alanları giderek daralıyor. Bu trende bağlı olarak minimalist ve kompakt tasarımlar öne çıkıyor. Sony de küçük yaşam alanlarında mükemmel bir ses altyapısını ideal yer tasarrufu çözümleriyle birleştiren HT-MT300 kompakt sound bar’ı görücüye çıkardı.

Artan şehirleşme trendi ve bunun sonucunda kırsal bölgelerden şehirlere göçün hızla artması ile kullanılabilir yaşam alanı bulmak da zorlaşıyor. Evlerin büyüklüğündeki düşüşe paralel olarak minimalist ve kompakt tasarımlar fonksiyonellik ve sadelikleri ile ev içinde gitgide popüler hale geliyor.

Boyunu aşan kalitede ses sunuyor

Sony de bu kapsamda küçük yaşam alanları için ideal yer tasarrufu çözümü sağlayan kompakt sound bar HT-MT300’ü tanıttı. Küçük ve şık sound bar, kompakt tasarımı ile çok az alan gerektirirken TV için yüksek kaliteli ses sunuyor.

Çok yönlü subwoofer ve sinematik kaliteli ses sayesinde oturma odasında dinleyicileri en üst düzeyde sarmalayan bir deneyim mümkün hale geliyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde aynı zamanda bir hoparlör sistemi olarak kullanılabilen kompakt sound bar, küçük evler için ideal bir teknoloji haline geliyor.

Sony aynı zamanda iç mekan tasarımcısı Cate St Hill ile iş birliğine giderek, aileler, çiftler ve kiracılara yönelik üç küçük oturma odası konsepti için kilit tasarım tüyoları belirledi.

Fonksiyonel ürünler öne çıkıyor

Evlerde yaşanan küçülme, teknolojiyi de etkiledi. Tüketicilerin çoklu fonksiyonelliğe sahip, daha modern ürünler talep ediyor. HT-MT300 kompakt ses barı, ideal bir ev teknolojisi. Şıklığı, küçük tasarımı ve harika ses kalitesiyle evde çok az yer kaplıyor. Ayrıca kompakt genelde büyük yer işgal eden subwoofer, bu sound bar’da ses kalitesinden taviz vermeksizin kanepenizin altına, televizyonun yanına ya da zemine yerleştirilebiliyor.

Cate St Hill’den küçük oturma odası tüyoları

Küçük mekanlar yaygınlaşırken tüketicilere ürünlerinin yanı sıra dekorasyon tüyolarıyla da destek olmak isteyen Sony, iç mekan tasarımcısı Cate St Hill ile iş birliğine gitti. Cate St Hill, çiftler, aileler ve kiracılar için üç farklı küçük oturma odası ortamında nasıl bir tarz yaratılabileceğiyle ilgili ipuçlarını paylaştı: