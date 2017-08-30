Küçük Evlerde Yerden Tasarruf Sağlayan Ses Sistemi: Sony HT-MT300

Dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacağı öngörülürken, başkentlerdeki yaşam alanları giderek daralıyor. Bu trende bağlı olarak minimalist ve kompakt tasarımlar öne çıkıyor. Sony de küçük yaşam alanlarında mükemmel bir ses altyapısını ideal yer tasarrufu çözümleriyle birleştiren HT-MT300 kompakt sound bar’ı görücüye çıkardı.
Artan şehirleşme trendi ve bunun sonucunda kırsal bölgelerden şehirlere göçün hızla artması ile kullanılabilir yaşam alanı bulmak da zorlaşıyor. Evlerin büyüklüğündeki düşüşe paralel olarak minimalist ve kompakt tasarımlar fonksiyonellik ve sadelikleri ile ev içinde gitgide popüler hale geliyor.
Boyunu aşan kalitede ses sunuyor
Sony de bu kapsamda küçük yaşam alanları için ideal yer tasarrufu çözümü sağlayan kompakt sound bar HT-MT300’ü tanıttı. Küçük ve şık sound bar, kompakt tasarımı ile çok az alan gerektirirken TV için yüksek kaliteli ses sunuyor.
Çok yönlü subwoofer ve sinematik kaliteli ses sayesinde oturma odasında dinleyicileri en üst düzeyde sarmalayan bir deneyim mümkün hale geliyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde aynı zamanda bir hoparlör sistemi olarak kullanılabilen kompakt sound bar, küçük evler için ideal bir teknoloji haline geliyor.
Sony aynı zamanda iç mekan tasarımcısı Cate St Hill ile iş birliğine giderek, aileler, çiftler ve kiracılara yönelik üç küçük oturma odası konsepti için kilit tasarım tüyoları belirledi.
Fonksiyonel ürünler öne çıkıyor
Evlerde yaşanan küçülme, teknolojiyi de etkiledi. Tüketicilerin çoklu fonksiyonelliğe sahip, daha modern ürünler talep ediyor. HT-MT300 kompakt ses barı, ideal bir ev teknolojisi. Şıklığı, küçük tasarımı ve harika ses kalitesiyle evde çok az yer kaplıyor. Ayrıca kompakt genelde büyük yer işgal eden subwoofer, bu sound bar’da ses kalitesinden taviz vermeksizin kanepenizin altına, televizyonun yanına ya da zemine yerleştirilebiliyor.
Cate St Hill’den küçük oturma odası tüyoları
Küçük mekanlar yaygınlaşırken tüketicilere ürünlerinin yanı sıra dekorasyon tüyolarıyla da destek olmak isteyen Sony, iç mekan tasarımcısı Cate St Hill ile iş birliğine gitti. Cate St Hill, çiftler, aileler ve kiracılar için üç farklı küçük oturma odası ortamında nasıl bir tarz yaratılabileceğiyle ilgili ipuçlarını paylaştı:
- Ölü ve kullanışsız alanlardan yararlanın. Evdeki her milimetreden en üst düzeyde yararlanabilmek için mobilyaları iyice duvara yaslayın ve sınırlı zemin alanından en iyi şekilde faydalanabilmek için raf veya depolama ünitelerini duvarlara yerleştirin. Dağınıklıktan kurtulmak için kanepenin altına giren tekerlekli saklama kutularından yararlanabilirsiniz.
- Mekanların olduklarından daha büyük görünmesini sağlamak için duvarlarda daha açık renkler kullanın. Bakışları yukarı çekmek için aynı rengin tonlarını kornişlerde ve tavanda da kullanın. Özellikle açık renkli ahşap veya beyaza boyanmış zeminler daha geniş bir alan hissi yaratacaktır.
- Teknolojiyi evinize hakim olacak şekilde değil, evinizin görünümü ve hissiyatına entegre olacak şekilde düzenleyin. Sony kompakt sound bar, TV’niz için surround ses deneyimi sağlamanın yanı sıra bağımsız bir müzik hoparlörü olarak da çalışıyor; bu da sahip olduğunuz alanın tüm köşelerinde dağınık bir görüntü yaratan hoparlör ve kablolar bulunmaması anlamına geliyor. Subwoofer ise herhangi bir ses kaybı yaratmaksızın kanepenin altına yerleştirilebiliyor.
- Odayı, alanda daha da kalabalık yaratarak darmadağın gösterecek küçük parçalar yerine, büyük bir sanat baskısı ya da birkaç büyük resimli kitap gibi dikkatlice seçilmiş büyük ölçekli aksesuarlar ile süsleyin. Aynı şekilde mobilyanın hemen önünde biten kısa bir halı yerine mobilya altına girebilecek uzunlukta bir halı tercih edin.
- Daha fazla alan algısı yaratmak ve ışığın oda içinde dolaşmasını sağlamak için aynalardan yararlanın.
- Kısa ve kalın tabanlılar yerine ince ve uzun ayaklı mobilyalar seçin. Zira mobilyaların altında kalan zemini görmek, daha fazla alan görünümü yaratacaktır. Ağır ünitelerin ihtiyaç duyduğunuz zemin alanını kaplamaması için TV ve diğer teknolojik cihazlarınızı duvara monte edin ya da gömme raflara yerleştirin.
- Pencerelerdeki dekoratif uygulamaları asgari düzeyde tutun. Eğer evinizin içi dışarıdan görünmüyorsa ve mahremiyet konusu sizi endişelendirmiyorsa, bunları tamamen kaldırarak odaya giren doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanın. Mutlaka jaluzi ya da perde kullanmanız gerekiyorsa oda üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmak için gündüz yukarı toplanabilen mütevazi beyaz stor perdeleri tercih edin.
- Kullanılmadığında saklanabilen, açıldığında masa olarak kullanılabilen bir panelin bulunduğu bir etajer veya ihtiyaç duyulduğunda açılan zigon sehpalar gibi çift amaçlı mobilyalar kullanın.