Kripto para kalpazanları kol geziyor

Siber suçlular bir taraftan geniş kitleleri etkileyen WannaCryptor gibi yıkıcı siber saldırılar gerçekleştirirken, diğer taraftan daha az yıkıcı, daha gizli ve çoğunlukla kârlı başka operasyonlar da sürdürüyorlar. Onlardan biri de, zararlı yazılımlar kullanarak; Feathercoin, Litecoin ve Monero gibi sanal paralar üretmek.

Kripto para madenciliği olarak tanımlanan bu yeni yöntemle Monero para birimi üretmek için eski ve güncel olmayan Windows web sunucularının kullanıldığını tespit edildi.

Bitcoin benzeri yeni kripto para birimlerinden biri olan Monero (XMR) madenciliği ile ilgili bir operasyon ortaya çıkarıldı. Siber saldırganlar, başkalarının sunucularına madenci olarak tanımlanan zararlı yazılımlar bulaştırarak Monero üretiyorlar.

Siber saldırganlar bunu başarmak için, açık kaynak kodlu yasal Monero madenciliği yazılımını değiştirerek, güncellenmemiş dolayısıyla yaması eksik ve eski (Windows Server 2003) sunucularda yer alan Microsoft IIS 6.0’a ait bilinen bir güvenlik açığını kullanıyor.

İlk tespitlere göre, bu operasyonun arkasındaki dolandırıcılar, üç ay boyunca enfekte yüzlerce makineden oluşan bir botnet oluşturmuşlar ve 63 bin dolar değerinde Monero üretmişler.

Neden Bitcoin değil de Monero?

Monero, şimdiye kadar piyasa değeri olarak Bitcoin’in arkasında olmasına rağmen zararlı yazılımlar tarafından üretilmek için çekici bir kripto para birimi. Para transferleri izlenemiyor ve diğer madencilik aktivitelerinin aksine sunucu işlemcilerini ve grafik işlemcileri yormayan CryptoNight adı verilen algoritması bulunuyor.

Microsoft, Temmuz 2015’te Windows Server 2003 için düzenli güncelleme desteğini sona erdirdi ve Haziran 2017 tarihine, yani eski sistemlerindeki bazı güvenlik açıklarının saldırganların dikkatini çekmesine kadar da yama yayımlamadı.

İyi haber şu ki, sistemin ömrünün sonuna rağmen, Microsoft, WannaCry salgınına benzer büyük çaplı yıkıcı saldırıları önlemek için bu kritik güvenlik açıklarını düzeltmeye karar verdi. Bununla birlikte, otomatik güncelleştirmelerin her zaman düzgün çalışmadığı gerçeği nedeniyle Windows Server 2003’ü güncel tutmak zor olabilir.

Sonuç olarak, eski sistemlerin büyük bir kısmı halen çeşitli saldırılara karşı savunmasız durumda. Bu noktada, Windows Server 2003 kullanıcıları KB3197835 güncellemesi ve diğer kritik düzeltme eklerini yaptıklarında korunmuş olacak. Kullanıcıların da güncel antivirüs yazılımı kullanması bu tür tehditlere karşı korunma sağlıyor.