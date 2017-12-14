Konsolculara Oyun ve Sohbeti Bir Arada Sunan İki Yeni Kulaklık

Bilgisayarda kulaklığı ister oyun oynama, ister sesli ve görüntülü sohbet için kullanın fark etmez; Plantronics’ten konsola özel açık kulaklık modelleri RIG 100HS ve RIG 100HX her iki ihtiyaca cevap veriyor.

Plantronics oyun segmentindeki tüm modellerinde oyun tutkunlarının beklentilerini dikkate alıyor. Oyunlara ve kullanımlara göre değişiklik gösteren modeller arasında yer alan RIG 100HS ve RIG 100HX diğer modellerden sıyrılıyor.

Açık kulaklık tipinde tasarlanan kulaklıklar, oyun oynarken üst düzey sohbet kalitesini de beraberinde getiriyor. PlayStation 4 ve XBOX One’a özel tasarlanan kulaklıklar ses performansıyla da öne çıkıyor

Konsol oyunlarına özel üretilen ürünlerine bir yenisini daha ekleyen Plantronics, Playstation 4 için tasarlanan RIG 100HS ve XBOX One için tasarlanan RIG 100HX’i görücüye çıkardı.

Kendi kitlesini oluşturmuş konsol oyunları için özel tasarımlar sunan Plantronics’in bu yeni iki modeli daha önceki kulaklıklardan oldukça farklı.

Konforu ön planda tutan, iskeletin üzerinde bulunan tek ses sürücüsü ve mikrofon, hem oyun içindeki hem de oyun dışındaki iletişiminizin devam etmesini sağlıyor. Tek taraflı açık kulaklık gün boyu konforlu bir duruş kazanırken, oyunlardaki sesleri de duymanıza imkan sunuyor.

Plantronics’in yeni oyuncuları 40mm genişlikteki sürücüleriyle keskin ve net bir ses sunarak oyun sesleri ile sohbet seslerini birbirine karıştırmıyor. 110 gram hafifliğindeki kulaklıklar hafızalı köpükten üretilen baş bandı ve kulak yastıkları ile yorgunluğu azaltarak daha uzun süre kullanıma imkan tanıyor.

Sağa sola yukarı ve aşağı hareket edebilen mikrofona sahip kulaklıklar, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonlarıyla da rahatlıkla kullanılabiliyor.