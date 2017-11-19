Kompakt Fotoğraf Makinesinde DSLR Kalitesi: Canon PowerShot G1 X Mark III

Fotoğraf makinesi ve kamera ürünleriyle sektörün en önemli üreticilerinden biri olan Canon, PowerShot G serinin en iyisi PowerShot G1 X Mark III’ü tanıttı. Canon’un EOS DSLR fotoğraf makinelerinin görüntü kalitesi ile PowerShot serisinin kullanım kolaylığını kompakt bir boyutta bir araya getirdiği model, fotoğraflarıyla hikayelerini anlatanların gözdesi olmaya aday.

Görüntüleme ürünleri markası Canon, PowerShot G serisine eklediği en son modeli, serinin en iyisi PowerShot G1 X Mark III’ü tanıttı. Yeni, hassas 3X optik lensi, APS-C sensörü ve Canon’un birinci sınıf DIGIC 7 işlemcisiyle PowerShot G1 X Mark III, kaliteli sokak fotoğrafçılığından, belgesel çekimlere kadar her anı yaşayan kareler haline getirmeyi başarıyor.

Üstün görüntü kalitesi, yüksek hız

Günümüzün fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir seçenek olan makinenin küçük boyutu hareket halinde olduğunuz zamanlarda da her anı nefis bir şekilde çekebilmenizi garantiliyor. EOS 80D modelindeki gibi olağanüstü bir sensör donanımından güç alan ve 100 – 25.600 ISO hızı aralığında çekim yapabilme kapasitesine sahip olan PowerShot G1X Mark III, birçok farklı çekim koşulu için esneklik sunuyor.

Detayların, netliğin ve düşük görüntü parazitinin önem arz ettiği kapalı alan çekimleri gibi yüksek kontrastlı sahnelerden, sisli günlerin düşük kontrastlı çekim senaryolarına kadar her koşula uyum sağlıyor.

EOS-1D X Mark II modelinde bulunan “Otomatik Işık İyileştirici ve Kırınım Düzeltme” özelliklerinin devralınması sayesinde DIGIC 7 işlemci, düzenleme ihtiyacını azaltarak birinci sınıf görüntü kalitesi sunuyor. Makineyi odak noktası haline getiren nedenlerin başında; hem portre, hem yakın plan makro çekimler için dahili 3x zoom lensi (24–72 mm) ve sadece 10 cm’lik yakın plan odaklanma mesafesi vermesi geliyor.

Dolayısıyla tek bir lensle, etkileyici çeşitlilikte fotoğraflama türlerinin ihtiyaçlarını karşılayan çekimler yapabiliyor. Geniş f/2.8 – 5.6 diyaframla birleştirilen APS-C sensör aracılığıyla sığ bir alan derinliği oluşturuluyor. Makine içindeki sensör için özenle tasarlanan PowerShot G1 XMark III’ün lensi, göz kamaştıran parlamaları da önlüyor.

Dual Pixel CMOS AF işlevinin kullanılmasıyla birlikte doğaçlama anlara hızlıca odaklanma sağlanıyor. Sadece 0,09 saniye içinde hassas ve hızlı odaklanma gerçekleştirerek kısacık bir anlığına ortaya çıkan spontane bir pozu yakalamak için gerekli olan hassasiyet, hız ve güven seviyesini sunuyor.

Harika kullanım tarzı ve dengeli çekim

EOS makinelerindeki kullanım tarzı sunulan ve kişisel kullanıma uygun olarak özelleştirilebilen PowerShot G1 X Mark III’te, DSLR’den alışkın olunan sezgisellik ve kontrol seviyesi de bulunuyor. Dahili elektronik vizör (EVF), 2,36 milyon noktalı organik el ekranı aracılığıyla yüksek çözünürlüklü görüntüleme yaparken, hem aksiyon, hem aile tablosu fotoğraflarında dokunmatik ve sürüklemeli otomatik odaklanma sağlıyor.

Sadece 399 gram ağırlığındaki kompakt ve hafif makine, sadece 14,8 mm eninde ve G1X Mark II modelinden yaklaşık yüzde 16 daha küçük. Bu da fotoğraf makinesinin seyahat ederken çantanızda az yer kaplayacağı veya küçüklüğü sayesinde araç takımınıza rahatlıkla dahil edilebileceği anlamına geliyor. Maceracılar için zorlu hava koşullarına karşı yalıtılan ve APS-C sensörü bulunan makine, su altında yapılacak çekimler için (MX-130 fit) opsiyonel koruma kılıfı ile kullanılabiliyor.

Yaratıcı seçenekler ve gelişmiş bağlantı

PowerShot G1 X Mark III, 5 eksenli “Geliştirilmiş Dinamik IS ve Dual Pixel CMOS AF” desteği sayesinde MP4 formatında panoramik Full HD 60p videolar çekebiliyor. Dinamik IS; hareket halinde yapılan video çekimleri dengelerken, Dual Pixel CMOS AF, sinematik ‘focus pulls’ efekti oluşturulmasını sağlıyor.

Ekonomik modu sayesinde pil ömrü yüzde 25 daha fazla kullanılabilen PowerShot G1 XMark III, USB portlu cihazlar ile hareket halindeyken bile şarj edilebiliyor. Wi-Fi ve Dinamik NFC gibi çeşitli bağlantı özelliklerinden yararlanılarak tek bir dokunuşla akıllı cihazlara bağlanabilen ve canlı ön izleme seçeneği sunan makine, bluetooth (4.0 üstü uygulamalar ) ile de uyumlu.