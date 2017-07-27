Kobisi ile E-Ticaret Artık Çok Kolay!

Size e-ticaret sitesi kurmak zor mu geliyor? Kobisi E-ticaret paketleriyle e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay! Detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

E-ticaret sitesi kurmak istiyorsunuz ama işe nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Size e-ticaret sitesi kurmak zor mu geliyor? Hazır e-ticaret paketleri satın alarak karmaşık ve zorlu süreçlerden kolaylıkla kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? E-ticaret sitesi kuran firmalar arasında yenilikçi ve özgün yapısıyla dikkat çeken Kobisi e-ticaret platformu, size özel çözümler sunar. E-ticaret paketlerinde bulunması gereken her öğe Kobisi e-ticaret platformunda mevcuttur. Hazır e ticaret sitesi ve e-ticaret sitesi fiyatları ile ilgili bilgi almak için Kobisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bazı Fikirler Ertelemeye Gelmez!

Online e-ticaret sitesi açmak istiyorsunuz çünkü harika bir iş fikriniz var. Ama başlamak zor geliyor değil mi? Kobisi’nin sunduğu e-ticaret çözümlerini kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde online mağazanızı açabilmeniz mümkündür. 15 günlük ücretsiz deneme paketimizden yararlanarak sistemin nasıl çalıştığını ve işlediğini rahat bir biçimde görebilirsiniz. Bütün e-ticaret sitesi paketleri ücretsiz yazılım güncellemeleri ile birlikte kurulmaktadır. Kuracağınız e-ticaret sitesi için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm çözümleri Kobisi size sunmaktadır. Mevcut e-ticaret sitenizi düzenleyip, değiştirebilirsiniz. Mevcut e-ticaret sitenizi taşıyabilir ve e-ticaret çözümlerinden yararlanabilirsiniz. 7/24 destek sistemi ile tüm sorularınız tecrübeli e-ticaret uzmanları tarafından eksiksiz bir biçimde yanıtlanır.

Tüm Bakım ve Güncellemeler Ücretsiz

E-ticaret siteniz ile ilgili tüm bakım, veri transferi, hosting ve güncelleme gibi işlemlere ekstra bir bütçe ayırmanız gerekmez. Çünkü Kobisi sayesinde tüm bu hizmetleri ücretsiz bir biçimde alarak, diğer e-ticaret paketlerine oranla % 75 oranında kar elde etmiş olursunuz.

Güvenli ve Kolay Ödeme Sistemleri

E-ticaret mağazanız tüm banka kartları için uyumlu hale geliyor. Müşterileriniz kredi kartı, havale ya da EFT seçeneği kullanarak taksitli ya da peşin ödeme sistemlerini güvenli bir biçimde kullanabilecekler. Ürün siparişlerini aldığınız anda hızlı bir biçimde ödeme ve kargo durumunu kontrol etmeniz mümkün olacağı gibi stoklarınızı sürekli güncellemeniz mümkündür.

E-Ticaret Sitesi Temaları ve SEO Dostu Yazılımlar

Yüksek kaliteli ve ücretsiz web sitesi şablonlarından yararlanarak, kendi ihtiyaçlarınız ve hedef kitlenin beğenileri doğrultusunda en uygun tasarım ile online mağazanızı kurmaya başlayabilirsiniz. Mobil uyumlu şablonlar ile tablet, iPad, cep telefonu gibi cihazlardan e-ticaret siteniz bilgisayar üzerinde göründüğü şekilde görünür. Böylece müşterileriniz size her kanaldan rahatlıkla ulaşabilirler. Kendi markanızın alan adını domain olarak kullanarak e-ticaret sitenizi açabilirsiniz böylece müşterilerinizde kafa karışıklığına neden olmazsınız.