KOBİ’lere paket görünümlü özel yazılım: OCTOPOD

Kod yazmadan yazılım geliştirme imkanı sunan, sektördeki nitelikli elaman açığı, geliştirme sürelerinin uzunluğu, paket yazılımların verimliliği kısıtlaması gibi sektör sorunlarına çözüm olan OCTOPOD Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu, oluşturduğu ekosistemin merkezinde yer alan OCTOPODYUM’u yayına aldı.

Bir inovasyon projesi olarak 2016 yılının Ekim ayından beri kullanımda olan OCTOPOD ile kısa sürede 60’ın üstünde kurumsal müşteride 150’nin üzerinde proje gerçekleştirildi. Bu projeler ile 10000 kullanıcıya erişildi.

OCTOPOD Mutfak’ta geliştirilen projeler ve OCTOPOD Akademi’de eğitim alan OCTOPODER’ların geliştirdiği yazılımlar, OCTOPODYUM üzerinde satışa sunulmaya başlandı. Proje sayesinde KOBİ’ler başta olmak üzere tüm iş dünyası, OCTOPODYUM’da sergilenen yazılımları ister olduğu gibi kullanabilecek isterlerse de kendilerine özel ek geliştirmeler yapılmasını talep edebilecek. Türkiye’de ilk kez paket yazılım gibi online platform üzerinden satışa sunulan özel yazılımlar, maliyet etkin bir süreç sunarken, ayrıca yazılım geliştirenlere de müşterileri ile buluşmada hız kazandıracak.

Şirketlere özel geliştirilebilir yazılımlar, www.octopodyum.com adresi üzerinde; Satış ve Pazarlama, Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları, Finans, Müşteri Hizmetleri, Operasyon ve BI Raporlama başlıkları altında kategorize edilmiş farklı çözümler olarak yer alıyor. Platform üzerinden yazılım geliştirenlere ait yorumlar ve verilen puanlar anlık olarak görülebiliyor. Ürün almak isteyenler demo talebinde de bulunabiliyor.

Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, “OCTOPOD, web üzerinde çalışan, hiçbir güncelleme gerektirmeyen, internet olan her yerden ve her cihaz üzerinden kullanılabilen, kod yazmadan yazılım geliştirmeyi sağlayan bir platform. OCTOPOD’un tüm yeteneklerine sahip bir yazılım geliştirme platformu yok. Bizi gururlandıran bu durumu şimdi de kendi ekosistemimizi oluşturarak taçlandırdık.

5 yıl önce yola çıkarken ki hayalimiz de buydu. OCTOPODYUM, sektörde bir ilk oldu. Şirketler, geliştirilebilir, kod yazılmadan kendileri için özelleştirilebilir yazılımlara octopodyum.com üzerinden sahip olabilecekler. Bu sayede şirketler bilgiyi, daha ucuza mal etmiş olacaklar. OCTOPODYUM ile OCTOPOD üzerinden yazılım geliştirenler de müşterileri ile buluşmada hız kazanacak” dedi.

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Akademi’de eğitim alan OCTOPODER’lar, geliştirdikleri yazılımları OCTOPODYUM üzerinde satışa sunacak.

Genç nüfusun (15-24 yaş grubu) ülkenin itici gücü olduğuna dikkat çeken Octopod Genel Müdürü Burç Pekmezoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos dönemi verilerine göre, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 20,6 oranında. Ülke hedeflerimizden biri, yılda 10 bin bilişimci yetiştirilmesi, 2023’e kadar yaklaşık 100 bin bilişimciye iş fırsatı yaratılması yönünde.

Oluşturduğumuz bu ekosisteminin, işsizlik sorunu için de büyük bir fırsat olmasını hedefliyoruz. Örneğin bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olmuş bir genç, 9 saatlik ücretsiz sunduğumuz eğitimle OCTOPOD ile yazılım geliştirebiliyor, OCTOPODER oluyor. Sadece öğretip bırakmak değil, iş imkânı sunmak da bu ekosistemin önemli bir parçası.

Akademi’de eğitim alanlar, OCTOPOD üzerinde yazılım geliştirip OCTOPODYUM üzerinde satışa sunacak. OCTOPODYUM’un gençler için de önemli bir fırsat olmasını hedefliyoruz. Ekosisteminin bundan sonraki projesi ise OCTOPODYA olacak” dedi.