Kingston’dan Çok Uyumlu Kart Okuyucu: MobileLite Duo 3C

Her geçen gün yaygınlaşan USB Type-C formatına Kingston’dan çok yönlü ve yenilikçi bir çözüm geldi. Hem USB Type-A ve hem de USB Type-C bağlantılarını destekleyen Kingston MobileLite Duo 3C kart okuyucu, microSD / SDHC / SDXC ve UHS-I kartlarınızı destekleyen cihazlarla istediğiniz yerde kullanabilmenizi sağlıyor.

Dünyanın bellek ürünleri alanında tanınmış markalarından Kingston, yeni kart okuyucusu MobileLite Duo 3C’yi duyurdu. Özellikle USB Type-C portuna sahip cihazlar için geliştirilen çift ara yüzlü microSD kart okuyucusu USB Type-A ve Type-C portlarında çalışabiliyor.

Video, fotoğraf ve diğer büyük dosyaları hızlıca transfer etme ya da yükleme imkanı sunan MobileLite Duo 3C, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) ile uyumlu çalışıyor. Cihaz microSD / SDHC / SDXC ve UHS-I kartları okuyabiliyor ve en son kart hızlarını da destekliyor.

MobileLite Duo 3C, kompakt metalik tasarımı ile her zaman el altında bulundurulmak amacıyla bir sırt çantasına, cüzdana veya cebe kolaylıkla sığıyor.

Teknik özellikler

Çift Arayüz: USB-A ve USB-C ara yüzleri sayesinde eski ve yeni sistemlerle çalışabilir.

Kompakt Tasarım: Kolayca sırt çantanıza ya da cebinize atabileceğiniz hafif depolama çözümü

Sağlam ve Portatif: Metal kasa sayesinde macera size nereye götürürse oraya götürebilirsiniz.,