Kimlik avı saldırılarının yüzde ellisinden fazlası finansla ilgili

Kaspersky Lab’in kimlik avıyla mücadele teknolojileri, 2017’de kullanıcıların kimlik avı için kullanılan sayfalara 246 milyon kez girme girişiminde bulunduğunu tespit etti. Bu girişimlerin %53’ünün finans dünyasıyla ilgili web sitelerini ziyaret etmeye yönelik olduğu belirlendi. Bu oran 2016’ya kıyasla 6 puan daha yüksek.

Kaspersky Lab’in finansal tehditler analizine göre, kimlik avı saldırıları kaydedilmeye başlandığından beri ilk kez finansal kimlik avı girişimleri %50’nin üzerine çıktı.

Finansal kimlik avı saldırıları gerçek gibi görünen kopya sitelere yönlendiren sahte mesajlardan oluşuyor. Kullanıcıların banka ve kredi hesaplarına ait giriş bilgilerini ele geçirip internet bankacılığına veya para hesaplarına erişilen bu saldırılarda tüm amaç kurbanların parasını çalmak. Kimlik avı saldırılarının %53’ünün bu biçimde olması, dünya genelinde her iki saldırıdan birinin kurbanların parasını çalmayı hedeflediği anlamına geliyor.

2017’de tüm finansal kimlik avı saldırı kategorilerinde artış yaşandı. Bankalara, ödeme sistemlerine ve e-ticaret sitelerine yönelik saldırılar sırasıyla 1,2, 4,3 ve 0,8 puan artarak tespit edilen tüm kimlik avı saldırıları arasında ilk defa ilk üç sıraya yerleşti.

Global arama motorları, sosyal ağlar ve benzerlerinin yer aldığı ve 2016’da ikinci sırada bulunan global internet portalı kategorisi ise 2017’de 13 puandan fazla azalarak dördüncü sıraya geriledi. Bu bilgi, suçluların bu tür hesapları çalmak yerine doğrudan paraya ulaşmaya odaklandıklarını gösteriyor.

Elde edilen veriler Mac kullanıcılarına yönelik tehlikelerin de arttığını ortaya koyuyor. Mac cihazlarının güvenli olduğuna dair popüler görüşün aksine, 2016’da bu platformdaki kullanıcılara yönelik kimlik avı saldırılarının %31,38’ini finansal bilgileri ele geçirme hedefli saldırılar oluşturuyordu. Bu oran 2017’de %55,6’ya yükseldi.

Kaspersky Lab, kullanıcıların kendilerini kimlik avı saldırılarına karşı korumaları için şunları öneriyor:

İnternet üzerinde ödeme yaptığınız web sitelerinin gerçek olup olmadığını her zaman kontrol edin. Https bağlantısına ve alan adının ödeme yaptığınızı düşündüğünüz kuruma ait olup olmadığına bakın.

Kimlik avıyla mücadele için davranış tabanlı teknolojiler kullanan sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece, kimlik avıyla mücadele veri tabanlarına henüz eklenmemiş en yeni dolandırıcılık yöntemlerini bile tespit etmek mümkün olabilir.

Raporda yer alan diğer önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

Kimlik avı

2017’de finansal kimlik avı saldırılarının tüm kimlik avı tespitleri arasındaki oranı %47,5’ten yaklaşık %54’e yükseldi. Bu oran Kaspersky Lab’in finansal kimlik avı istatistiklerine göre tüm zamanların en yüksek oranı.

Bankacılık ile ilgili kimlik avı girişimlerinin dörtte birinden fazlasında Kaspersky Lab ürünleri sahte sitenin yüklenmesini engelledi.

Ödeme sistemleri ve e-ticaret siteleriyle ilgili kimlik avı saldırılarının oranı 2017’de sırasıyla %16 ve %11 oldu. Bu da 2016’ya göre küçük bir artış (bir puanlık) olduğunu gösteriyor.

Mac kullanıcılarının karşılaştığı finansal kimlik avı saldırılarının oranı neredeyse iki kat artarak yaklaşık %56 seviyesine ulaştı.

Bankacılık ile ilgili zararlı yazılımlar

Bankacılık truva atlarıyla saldırıya uğrayan kullanıcıların sayısı 2016’da 1.088.900’ken 2017’de %30 oranında azalarak 767.072’ye düştü.

Bankacılık ile ilgili zararlı yazılımların saldırısına uğrayanların %19’u kurumsal kullanıcılardı.

Bu tür zararlı yazılımlar en fazla Almanya, Rusya, Çin, Hindistan, Vietnam, Brezilya ve ABD’deki kullanıcıları hedef aldı.

Bankacılık ile ilgili en yaygın zararlı yazılım unvanı halen Zbot’un elinde (saldırıya uğrayan kullanıcıların %33’ü). Onu Gozi ailesi takip ediyor (%27,8).

Bankacılık ile ilgili Android tabanlı zararlı yazılımlar