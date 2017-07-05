Kavisli ekranlar vücudu ve gözleri daha az yoruyor

Son birkaç yıldır örnekleri çoğalan fakat kullanıcı tarafında henüz beklenen ilgiyi görmeyen kavisli televizyon ve bilgisayar ekranlarıyla ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı. Yapılan bir bilimsel araştırma, kavisli ekranların düz ekranlara göre daha az yorucu olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre Samsung SE790C kavisli monitör, kullanıcılar için düz ekranlı alternatiflere kıyasla daha rahat ve daha az yorucu bir izleme deneyimi sunuyor.

Araştırma sırasında, 20/20 veya daha iyi bir yakını görme keskinliğine sahip olan katılımcılardan hem Samsung’un SE790C kavisli monitörünün 34 inç versiyonunda hem de benzer düz ekranlı bir alternatif monitörde içerik izlemelerini istendi.

Test sonucunda, katılımcıların daha büyük bir kısmının, düz ekranlı monitöre baktığında kavisli monitöre baktığından daha fazla kötüleşme belirtisi (göz yorgunluğu, odaklanma zorluğu ve bulanık görme gibi belirtiler) yaşadığı ortaya çıktı.

Samsung’a göre kavisli monitörler, özellikle oyun oynama ve film seyretme gibi uzun süreli kullanımlarda hem rahatlık hem de daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.