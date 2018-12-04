Giriş kartı dönemi bitti: Akıllı Telefonla Kartsız Geçiş Başlıyor

Güvenlik geçiş noktalarında yüz tanıma teknolojilerini kullanmak için artık akıllı telefonlar yeterli oluyor. StartersHub’ın yatırım yaptığı başarılı şirketlerden biri olan EyeDius’un geliştirdiği EyeDius Pass kartsız geçiş çözümü, unutulan ve kaybolan kartların tarihe karıştığı bir gelecek vadediyor.

Şirketlerin güvenlik noktalarındaki güvenliği etkin biçimde sağlamaları hayati önem taşıyor. Bu amaçla kartlı geçiş sistemlerini kullanan iş dünyasının önüne iki kritik zorluk çıkıyor: İlk olarak, kartlı geçiş sistemlerinin kurulumu ve her birey için ayrı kart çıkarılması önemli bir maliyet oluşturuyor. Dahası, kartların kaybolması, şifrelerin ele geçirilmesi ya da güvenlik kontrol aygıtlarının aldatılabilir olması, bireylerin sisteme olan güvenini olumsuz etkileyerek suistimalden doğan güvenlik risklerini artırıyor. Mevcut güvenlik sistemlerine yeni bir bakış açısı getiren akıllı telefonla geçiş teknolojisi, StartersHub’ın başarılı girişimlerinden EyeDius’un yeni çözümü EyeDius Pass ile gerçeğe dönüşüyor.

Akıllı telefon dışında ek bir donanıma ihtiyaç duyulmaksızın, mevcut güvenlik süreçlerine kolaylıkla entegre edilen EyeDius Pass, telefonların ön kamerasından algıladığı yüzleri anlık olarak bulut üzerinden doğrulayarak, hızlı ve zahmetsiz bir geçiş sağlıyor. Kullanıcılar, turnike ve güvenlik geçişlerinde kendi telefonlarının kamerası üzerinden yüzlerini doğrulayarak, kolayca geçiş yapabiliyor. Sistemin bulut üzerinde çalışması sayesinde cihazlara gerçekleştirilen saldırılar platformun kendisini etkilemiyor. Kullanıcıların sisteme duyduğu güvenin sağlanmasıyla, güvenlik süreçleri daha etkin biçimde işliyor ve suistimal önleniyor.

AVM ve plaza gibi alanlarda giriş için yetki gerektiren noktalara yerleştirilen kartlı geçiş ya da şifre sistemlerinin hem güvenlik hem kullanıcı konforu açısından yetersiz kaldığına dikkat çeken EyeDius CEO’su Gökhan Talat Tuna, “EyeDius Pass ise kullanıcı dostu bir güvenlik çözümü olarak geçişte kolaylık ve hız sağlıyor. Böylelikle kaybolan kartlar ya da unutulan şifreler nedeniyle oluşan uzun kuyruklar, yerini daha akıcı ve etkin bir sisteme bırakıyor.” diye konuştu.

Gözlük takmak, saç boyatmak sistemi etkilemiyor

Türkiye’nin öncü erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub’ın desteğiyle büyüyen EyeDius, geliştirdiği çözüm ile ileri seviye yüz tanıma sistemiyle kişilerin yüzlerine eklenen sanal noktalar arasındaki uzaklıkları milimetrik olarak hesaplayabiliyor. Böylelikle makyaj, gözlük, farklı saç rengi gibi kozmetik değişikliklerle sistemi aldatmak mümkün olmuyor.

Unutulan şifrelerin, kaybolan kartların yeri akıllı telefon destekli teknolojisiyle alan EyeDius Pass, ayrıca yüz tanıma sistemiyle güvenlik doğrulaması yapılabilen sanal sistemlerde de kolaylıkla kullanılıyor. Dijital bankacılık servislerinin yüksek güvenlik gereksinimi ve üst sınıf müşteri hizmetleri beklentisini karşılayan EyeDius Pass, bu gibi sanal servislere girişte de bir güvenlik aracı olarak kullanılabiliyor.