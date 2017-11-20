Kartlı ödemeler güvenli olarak büyümeye devam ediyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının Ekim ayı verilerini açıkladı. BKM’nin açıkladığı verilere göre ekim ayı sonunda Türkiye’de 61,5 milyon adet kredi kartı, 128 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2016 Ekim 2017 Ekim Değişim Banka Kartı 114,5 128 %12 Kredi Kartı 57,9 61,5 %6 Toplam 172,4 189,5 %10

Ekim ayında 60 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 59,5 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 6,6 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 16 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 45 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11’i geçti.

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Ekim 2017 Ekim Değişim Banka Kartı 4,5 6,6 %45 Kredi Kartı 45,5 52,9 %16 Toplam 50 59,5 %19

Dijitalleşme sürüyor: İnternetten kartlı ödemelerde %45 oranında artış

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında toplam 81 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştiği görülüyor. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemelerde %45 artış gerçekleştiği görülüyor. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde %11 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 10 ayında %14’e çıktı.

Tablo 3: İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 İlk 10 Ay 2017 İlk 10 Ay Değişim Kartlı Ödeme Tutarı 55,8 81 %45 Toplam Kartlı Ödemeler İçindeki Payı %11 %14

Her iki internet alışverişinden biri 3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi ile yapılıyor

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010 yılında %18 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin 2017 yılının ilk 10 ayında %54’e çıktığı görülüyor. Sanal işyerlerindeki dönüşümle beraber bugün internetten yapılan kartlı ödemelerin çoğu 3D Secure ile güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.

Tablo 4: 3D Secure Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

3D Secure Kartlı Ödeme Tutarı Gelişimi (Milyar TL) 2010 2015 2017 İlk 10 Ay Kartlı Ödeme Tutarı 2,4 26,1 44,1 İnternetten Ödemeler İçindeki Payı %18 %47 %54

Kartlı ödemelerde dolandırıcılık en alt seviyede seyrediyor

BKM dolandırıcılık istatistikleri dikkate alındığında yurtiçi fiziki POS’larda gerçekleşen her 1 milyon TL’lik kartlı ödemenin 2010 yılında 33 TL’sinde dolandırıcılık gerçekleşmekteydi. 2017 yılının ilk 10 aylık verilere göre ise her 1 milyon TL’lik işlemde yalnızca 7 TL dolandırıcılık işlemine maruz kalındı. Kredi kartlarının, ATM’lerin ve POS’ların tamamının chip&pin teknolojisine sahip olduğu ülkemizde, bankalarımızın dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini oldukça etkin bir şekilde uygulaması ve kartlı ödeme sektörü altyapımızın oldukça gelişmiş olması sayesinde dolandırıcılık rakamları en alt seviyelerde seyrediyor.