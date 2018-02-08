Kara Panter, pençelerini Marvel Future Fight’ta atıyor

Marvel Future Fight’ın son güncellemesi ile oyuna Kara Panter temalı yeni karakterler, kostümler ve Efsanevi Savaş geliyor. Ayrıca “Günlük Quiz” ile oyuncular çeşitli ödüller kazanacak.

Mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp. popüler mobil oyunu Marvel Future Fight için yaklaşmakta olan Black Panther sinema filminden yepyeni karakterler içeren bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle gelecek yeni karakterler arasında Wakanda Prensesi Shuri, asi kötü adam Erik Killmonger ve karaborsa silah kaçakçısı Ulysses Klaue bulunuyor. Ayrıca Kara Panter, Shuri ve Killmonger için yaklaşmakta olan filmden esinlenmiş üç yeni kostüm de geliyor.

Kara Panter ile Erik Killmonger arasında “Efsanevi Savaş”

Güncellemede ayrıca, Kara Panter temalı ve filmden esinlenmiş Kara Panter ile Erik Killmonger arasında Wakanda’da geçen destansı bir savaşı da içeren sahneleri barındıran eski adı sinematik savaş olan yepyeni bir ‘Efsanevi Savaş’ yer alıyor.

“Günlük Quiz”de herkese ödül var

Ek olarak oyuncular, artık ‘Günlük Quiz’ adındaki yeni yarışma sistemine katılabilecek. Bu yarışmada oyunun çeşitli özellikleri çoktan seçmeli sorular olarak karşılarına çıkacak. Sorulara doğru cevap veren yarışmacılar çeşitli ödüller kazanacak. Yanlış cevap verenler için de küçük ödüller hazırlandı.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: “Yakında gösterime girecek olan Kara Panter filmi ve sürmekte olan çizgi roman serisinin popülaritesi ortadayken, MARVEL Future Fight’a serinin ikonik karakterlerini ve savaşlarını eklemekten büyük heyecan duyuyoruz” diyor ve ekliyor:“Oyuncuların çizgi romanlarda ve yaklaşan filmden esinlenmiş epik deneyimi mobil cihazlarında deneyimlemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Marvel Future Fight’a katılan karakterlerin ayrıntıları:

Shuri – T’Challa’nın kız kardeşi ve Wakanda Tasarım Grubu’nun başı. Prenses Shuri dahi bir mucit ve inovatif bir ruh. Yeteneklerini Wakanda’nın gelişmesi için ileri teknoloji ürünleri yaratmakta kullanıyor.

Erik Killmonger – Erik Killmonger, T’Challa’yı tahttan indirip ülkeyi kendisi yönetmeye yemin etmiştir. Güçlü bir savaşçı olmanın yanı sıra politika ve ekonomi konusunda bir uzman olduğu için Kara Panter’in en tehlikeli düşmanlarından biridir.

Ulysses Klaue – Bir silah kaçakçısı olan Ulysses Klaue, Wakanda’yı en değerli kaynağını yani vibranyumu ele geçirmek için terörize etmektedir. Sibernetik kolu ona üstün bir kuvvet ve sonik yetenekler verir.

Marvel Future Fight, tüm dünyada App Store ve Google Play platformlarından indirilebilir.

“Black Panther” filminin başrolünde Chadwick Bosman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis gibi isimler yer alıyor.

Filmin yönetmeni Ryan Coogler, yapımcısı Kevin Feige, senaryo Ryan Coogler & Joe Robert Cole’a ait. Marvel’dan Black Panther, 16 Şubat 218’de sinemalarda.