Rus kimya uzmanlarının yeni geliştirdiği molekülün, kanser hücrelerinin bölünmesini durdurduğu öne sürüldü. Uzmanlar, bu bileşenin bölünen hücreleri nasıl yok ettiğini araştırmaya devam edecekler.

TEKNOLOG – European Journal of Medicinal Chemistry’de yer alan makalede, Rus kimya uzmanları ve Amerika’nın Immune Pharmaceuticals şirketinin uzmanlarının, diğer kemoterapi çeşitlerine duyarsız kanser hücrelerini yok etme özelliğine sahip kükürt, hidrokarbon ve azot bileşenlerini buldukları belirtildi.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Aleksandr Kiselev, “Bu bileşenleri seçmemiz tesadüf değil. Aminotiyazollerin çoğu geniş farmokolojik ve biyolojik etkiye sahipler. Bu yüzden biz bu sınıfa ait bileşenlerin kanser karşıtı etki gösterebileceklerini düşündük” ifadelerini kullandı.

Kiselev ve meslektaşları çalışmalarında, hızlı ve ucuz bir şekilde kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların elde edilmesini sağlayacak yeni molekül sentez metodunu anlattılar. Bu metodu kullanarak Rusya’dan kimya uzmanları ve meslektaşları 30 adet ilaç topladılar.

Deney sonuçlarına göre, bu moleküle oksijen ve kükürt elementlerini içeren iki yeni karbonhidrat zincirinin eklenmesi ilaçların etkisini artırdı ve kanser hücrelerinin bölünme sürecini durdurdu. Bu ilaçların kanserle mücadelede kullanılabilecekleri belirtildi. Daha sonra uzmanlar bu bileşenin nasıl etki ettiğini ve bölünen hücreleri nasıl yok ettiklerini araştıracaklar.