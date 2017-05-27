Kalabalık Mekanlar için Akıllı Güvenlik, Hızlı Analiz

Hastane, AVM, okul, havalimanı, otel ve fuar alanı gibi halka açık kalabalık mekanların takibi, Sensormatic’in çözüm portföyüne eklediği yeni video analiz çözümü Avigilon Appearance Search ile farklı bir boyut kazanıyor. Güvenlik kameralarını çok daha işlevsel hale getiren ve güvenlikte yeni bir vizyon ortaya koyan bu çözüm, görüntüler içinde tespit edilen unsurlar hakkında, geriye dönük otomatik arama yapmaya imkan sağlayarak, güvenlik birimlerine de çok hızlı biçimde sonuca ulaşma avantajı kazandırıyor.

Yoğun insan sirkülasyonunun olduğu alanların güvenliği ve takibi her zaman daha kritik önem taşır. Günümüzde etkili yöntemlerden biri olan güvenlik kamerasıyla takip, yeni video analiz teknolojileri sayesinde şekil değiştirdi. Lider elektronik güvenlik entegratörü Sensormatic’in müşterilerine sunduğu yeni çözümlerinden biri olan Avigilon Appearance Search (Detaylı Takip Analizi), saatlerce uzunluktaki kayıtlı veri üzerinde çalışarak istenen sonuca dakikalar içinde ulaşmayı mümkün kılıyor.

Arama motoru gibi çalışan sistem, görüntüde seçilen belirli özellikteki bir cismin veya kişinin görünüşünü baz alarak o alan içindeki tüm kamera görüntülerini tarıyor ve değişiklik geçmişine ulaşıyor.

Farklı kamera görüntülerinde arama yapmak mümkün

Örneğin, havaalanı koridorunda tespit edilen sahipsiz bir çantanın, oraya kim tarafından ne zaman bırakıldığının tespiti için önce ilgili çanta ekranda seçiliyor, sonra da kamera görüntüleri içinde arama yapılıyor. Bu örnekte, seçilen obje yani sahipsiz çantanın, mekanda kullanılan tüm kameraların kayıtları içinde aranması da mümkün oluyor. Geçmiş zaman dilimi içinde çantayı oraya bırakan kişi tespit edildikten sonra o kişinin görüntüsü sisteme tanımlanıyor ve şahsın, farklı alanlarda konumlandırılmış diğer kameraların görüntüleri içinde de tespiti sağlanıyor.

Bugüne kadar kullanılan video analiz sisteminde seçilen nesnenin, yani örnekteki çantanın oraya ne zaman bırakıldığı görülebiliyordu. Bu çözüm sayesinde aynı alandaki farklı kameraların aldığı görüntüler içinde arama yapılabiliyor ve çantayı bırakan kişinin nereden geldiği, ne zaman bıraktığı ve sonrasında nereye gittiği anbean izlenebiliyor.

Saatlerce uzunluktaki görüntü birkaç dakikada taranıyor

Güvenliğin büyük önem taşıdığı okul, havalimanları, alışveriş merkezi, hastane ve otel gibi kalabalık mekanlarda şüpheli durumlarla ilgili hızlı analiz ve sonuca çabuk ulaşmak hayati önem taşıyor. Sensormatic’in bu yeni çözümü sayesinde geriye dönük kamera kayıtları içinde yapılan arama ile şüpheli duruma ve şahsa çok daha kısa sürede ulaşmak mümkün oluyor. Adli delil olarak da kullanılabilen bu görüntülerin, alandaki tüm kameraların çektiği saatlerce uzunluktaki kayıtlar içinden tespit edilmesi ise birkaç dakikada sağlanabiliyor.

Sensormatic’le güvenlikte yeni bir vizyon

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “İnsan hayatına dokunan, pratik faydalar sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Appearance Search bu çözümlerin en güncel örneklerinden biri. Dünyanın önde gelen Video İzleme Teknolojileri markası Avigilon tarafından geliştirilen bu video analiz sistemi, günlük hayatta da önemli katkılar sunacak. Örneğin alışveriş merkezinde ansızın kaybolan bir çocuğun nerede olduğunun, tüm kameralardan elde edilen görüntüleri tarayarak, dakikalar içinde bulunabilmesi bir devrim. Benzer örnekler çoğaltılabilir. Özetle söyleyebilirim ki; Sensormatic olarak sunduğumuz bu çözüm, yepyeni bir güvenlik vizyonu ortaya koyuyor.” dedi.