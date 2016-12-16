Kablosuz kulaklık AirPods satışa çıktı

Apple’ın, iPhone 7 lansmanında tanıttığı yeni ürünü AirPods’lar nihayet satışa çıkıyor. Piyasaya sürülüş tarihi sürekli ertelenen kablosuz kulaklığın 2017’ye kalacağı yönünde söylentiler de yayılmaya başlamıştı. Şirketten gelen açıklama yüreklere su serpti.

TEKNOLOG – Tamamen kablosuz olarak iki parçadan ve şarj kutusundan oluşan AirPods, yeni bir kulaklık deneyimi sunmaya aday. Apple’ın lansmanında bu kulaklığı kısa bir süre de olsa deneyimleme şansımız oldu ve gördük ki görüldüğü gibi zorlayıcı bir yanı yok. Oldukça ergonomik ve her türlü sallanma hareketine rağmen kulaktan düşmüyor. Bu yanıyla bizden tam puan almayı başaran ürün, fiyatıyla zorlayıcı gibi görünüyor.

Emir büyük yerden

Duyurulmasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, bir türlü satışa sunulmamış olması, Apple’a baskıyı artırdı. Ve nihayet o beklenen açıklama geldi. Apple, AirPods’u önsiparişe açtı ve hedef Noel’e yetiştirmek. Şirketin CEO’su Tim Cook’un, yılbaşı hediyesi dönemine yetişmesi için kesin emir verdiği haberlerde yer alıyor. AirPods’un ülkemizde ilk önce GittiGidiyor’da satışa sunulacak olması kaçınılmaz bir gerçek.

Kolay ve hızlı şarj

AirPods, kablosuz kolay kullanım avantajının yanı sıra yüksek ses kalitesi de vadediyor. Yaptığımız ön incelemede gördük ki, AirPods gerçekten de ses kalitesi ve pratik kullanım açısından son derece avantajlı. Üstelik müzik dinlemenin yanı sıra, telefonla konuşurken de son derece konforlu.

Kulaklığın üzerinde herhangi bir buton yer almıyor. Telefona yakın olduğu an devreye giriyor. Özel kutusunda çok hızlı biçimde şarj oluyor. Tam dolu şarjla 5 saat konuşma ve müzik dinleme deneyimi sunan AirPods’un kutusunun pil süresi ise 24 saat.