İzinsiz girişleri engellemek için Bosch’tan yeni çözüm

Bosch Güvenlik Sistemleri, Access Professional Edition giriş kontrolü sisteminin yeni sürümüyle giriş güvenliğini daha da ileriye taşıdı.

Bosch Güvenlik Sistemleri, giriş kontrol yazılımı olan Access Professional Edition’ın (APE) işlevselliğini daha da geliştirerek, yeni sürüm olan 3.5’i piyasaya sundu. Yeni sürüm, global anti-passback özelliği ile geliştirilmiş Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) işlevselliğine sahip bulunuyor.

Kartlı geçişlerde önemli yenilik

Anti-passback özelliği, giriş kartlarının izinsiz paylaşımının önüne geçiyor. Örneğin; bir çalışan giriş kontrol turnikesine kimlik kartını okutup geçiyor ve kartını bir diğer çalışana vererek onun da giriş kontrollü bölgeye girmesini sağlıyor. Buna ‘passback’ deniyor. ‘Anti-passback’ etkileştirildiğinde giriş kontrol sistemi bir bölgeye ya da odaya kimin girdiğini kontrol ediyor. Sistem yeniden girişe ancak kart sahibi daha önce çıkış yaptıysa izin veriyor.

Bosch tarafından geliştirilen APE’nin daha önceki versiyonlarında ‘anti-passback’ özelliği yalnızca aynı kontrolcüye bağlı olan okuyucular için kullanılabiliyordu. Şimdiyse anti-passback özelliği, giriş kontrol sistemindeki tüm okuyucularda kullanılabiliyor. İsteğe bağlı olarak, muafiyet seçeneği, seçilen kart sahiplerinin (örneğin, C-seviyesi yöneticileri) kontrolden hariç tutulmasına imkan veriyor. Bu gelişmiş özellik, entegratörler ve kurulum firmaları için giriş kontrol sistemlerini planlarken esnekliği artırıyor.

Güvenlik kapıda başlar

İkinci yeni özellik olan geliştirişmiş SDK ise APE’nin kapı kontrolü ve kapı durumuyla ilgili verilerin diğer güvenlik sistemleriyle değişimine izin veriyor. Şu ana kadar yalnızca kart sahibiyle ilişkili veri farklı sistemler arasında paylaşılabiliyordu. APE 3.5 ile birlikte kapıyla ilişkili veriler de video yönetimi gibi diğer entegre edilmiş sistemlerle paylaşılabiliyor. Bu özellikle daha fazla kontrole olanak sağlıyor ve güvenliği daha da artırıyor. Dolayısıyla bir kişi bir odaya girmek istediğinde ve kimlik kartını kapıdaki okuyucuya gösterdiğinde, o kişinin bilgileri ve fotoğrafı APE giriş kontrol sistemine kaydediliyor ve Bosch’un Video Yönetim Sistemi (VMS) ile paylaşılıyor. Ardından VMS, video kamera ve Akıllı Video Analitikleri vasıtasıyla kapıdaki şahsın fotoğraftaki ile aynı olup olmadığını kontrol ederek, APE’ye kapıyı açıp açmaması gerektiği komutunu iletiyor.