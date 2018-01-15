iyzico-Worldpay iş birliği küresel satıcıların Türkiye’ye girişini kolaylaştıracak

iyzico, ödeme alanında küresel bir lider olan Worldpay ile yeni bir iş ortaklığına imza attı. Bu sayede dünyaca ünlü markaların Türkiye pazarına girişi kolaylaşacak.

Doğu Avrupa ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen ödeme şirketlerinden iyzico, aynı alanda küresel bir lider olan Worldpay ile iş birliği yaptı. Worldpay ile çalışan birçok küresel çaptaki firmanın, Türkiye’den kredi kartı ve banka kartı ile ödeme kabul etme süreci kolaylaşacak.

iyzico-Worldpay ortaklığı sayesinde dünyaca ünlü markalar, online ürün ve servislerini Türk kullanıcılarına ulaştırırken ödeme konusunda sorun yaşamayacak. Tek bir entegrasyon ile tüm banka kartlarından taksitli ödeme alma, kart saklama ve saklı kartlar ile saniyeler içerisinde alışveriş imkânı sunabilecekler. Bu sayede, işletmelerin işlem başarı oranları artacak ve faaliyet giderleri azalan işletmeler daha çok kâr elde edebilecekler.

“Türkiye’de büyüme patlaması yaşanacak”

Worldpay’in hazırladığı yıllık Küresel Ödeme Raporu’na göre, Türkiye’deki e-ticaretin önümüzdeki 4 yıl içinde yüzde 13 yıllık bileşik büyüme oranında büyüyerek 2021 yılına kadar 17 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Worldpay Küresel E-ticaret CEO’su Shane Happach, Türkiye pazarına iyzico ortaklığıyla girişleriyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki e-ticaret pazarına ilişkin veriler, önümüzdeki yıllarda bir büyüme patlaması yaşanacağını gösteriyor. Bu ülkeyle ilgili yerel düzenlemelerden tercih edilen ödeme yöntemlerine kadar her konu, satıcıların yeni stratejilerle pazara girmesini gerektiriyor. Müşterilerimize Türk e-ticaret pazarında çizecekleri rotalar ve buradaki fırsatlardan yararlanmaları konusunda yerel uzmanlık sunmak üzere sektör lideri iyzico ile bir ortaklığa imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Yüzde 91’e varan performans gelişimi bekleniyor

iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Güçlü tüketici harcamalarına dayanan Türkiye’de 21,5 milyon online tüketicinin e-ticaret satışlarında yarattığı hacim 30 milyar TL’den fazla. Bu açıdan bakıldığında, ülkemiz küresel işletmeler için çok büyük bir potansiyel pazar olma özelliğini taşıyor. Fakat bu potansiyeli açığa çıkarmak için dünya çapındaki satıcıların dikkate alması gereken önemli noktalar var. Başarıya giden yol, Türkiye’deki markalarda olduğu gibi tüketicilere ödeme hizmetleri alanında benzeri görülmemiş bir yerel uzmanlık sunarak, onlara kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmaktan geçiyor. Yerel ödeme piyasasına dair yeteneklerimiz ile Worldpay’in uzmanlığının bir araya gelmesi küresel satıcıların işlemlerini yerel olarak yapmasını sağlayacak. Bu da üye işyerlerinin ürün ve hizmetlerini sundukları platformlardaki dönüşüm oranlarında yüzde 25 artış, başarılı ödeme kabul oranlarında yüzde 91’e varan sonuçlar görmesi demek. Yaptığımız iş birliğinin Türkiye’nin küresel e-ticaret pazarındaki payını büyütmesine önemli bir katkısı olacağı aşikâr.”