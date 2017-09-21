IT yöneticileri bulut güvenliğinden korkuyor ama beş şirketten biri tüm verisini şifreliyor

Yeni bir Bitdefender anketine göre, her 10 IT yöneticisinden 9’u bulut bilişim altyapısının güvenliğinden endişe ediyor. Ayrıca bu yöneticilerin neredeyse yüzde 20’si şirket altyapısı haricinde saklanan hassas bilgiler için güvenlik önlemi almıyor. Ankete katılanların yarısı, buluta geçtikten sonra savunmak zorunda oldukları alanın sınırlarının oldukça genişlediğini itiraf ederken, sadece beşte biri taşınan veriyi şifreliyor.

Anket kapsamında buluta geçişin büyük şirketlerden 1.051 IT güvenlik yöneticisi üzerindeki etkisi keşfediliyor. Binlerce PC ve pek çok veri merkezleriyle donanmış bu şirketlerin bulunduğu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İsveç, Danimarka ve Almanya yer alıyor.

Harici bulut hizmetleri ve şirket dahilindeki veri merkezlerinin bir karışımı olan ve şimdiden dünya genelindeki şirketlerin yüzde 70’i tarafından kullanılan hibrit bilişimin giderek yaygınlaşması, yeni güvenlik problemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Hibrit bulut, hibrit problemler

IT yöneticilerinin yüzde 85’i şifrelemenin kamusal veri depolamada en etkili güvelik mekanizması olduğunu söylüyor. Katılanları yüzde 70’i güvenlik yazılımlarına, neredeyse yarısı da yedeklemeye güveniyor.

Araştırmada çoğu ABD’li şirket, kamusal bilişim dahilinde saklanan veriyi sadece yüzde 31/60 arası bir oranda korurken, bunlardan sadece yüzde 21’i orada saklanan veriyi şifreliyor. Bir başka endişe verici nokta ise katılımcı IT yöneticilerinin yüzde 20’si kamusal bulutta güvenlik önlemi almazken, beşte biri şirket içinden harici bir noktaya bilgi transferi yaparken şifreleme kullanmıyor.

Bitdefender güvenlik uzmanları, aracı saldırılarına karşı önlem olarak transfer edilen verinin şifrelenmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Yerel veya bulutta depolanmış olursa olsun, tüm hassas bilgilerin izinsiz gözlere karşı şifreli tutulması hayati bir güvenlik önlemi olacaktır.

Araştırma ayrıca, şirketlerde IT kararlarını verenlerin yüzde 71’i fiziksel ve sanal altyapıları korumak için uç noktalara geliştirilen güvenlik çözümlerini tercih ederken, ek araçlar kullananların oranı sadece yüzde 24’te kalıyor. Bu katılımcılardan yüzde 79’u bunu hassas müşteri bilgilerini korumak için yaptığını söylerken, yüzde 70’i dahili ve harici mevzuat gereksinimlerini karşılamayı ve yüzde 56’sı da saldırılardan meydana gelebilecek hizmet aksaklıklarını önlemeyi amaç olarak gösteriyor.

Mayıs 2017’de Censuswide tarafından Bitdefender için yürütülen ankete, binlerce bilgisayar ve dev veri merkezleriyle örgülü dünya çapındaki çeşitli büyük şirketlerden 1.051 IT güvenlik profesyoneli katıldı.