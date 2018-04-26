İstihdamdaki bariyerler Pariyer ile kalkıyor!

Yarı zamanlı ve geçici çalışan ihtiyacını karşılamak için işveren ile iş arayanları aynı platformda buluşturan Pariyer.com, başta kadınlar olmak üzere, öğrenci, engelli ve emeklilere iş fırsatları sunuyor. Uygun ilan ücret tarifesi ve kullanıcı dostu dijital platformuyla işveren de zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Online hizmet pazaryeri Pariyer.com, iş arayan ile işvereni aynı platform üzerinde buluşturarak şirketlerin hızlı bir şekilde geçici çalışan bulmasına imkan tanıyor. İşgücü piyasasındaki personel seçme-yerleştirme maliyetlerini azaltacak kullanıcı dostu bir altyapı sunan platform, Türkiye’de yüzde 9.5 olan yarı zamanlı çalışma oranını Avrupa standartlarına yükseltmeye hazırlanıyor.

Pariyer.com’daki ilanlar tasarımcıdan satış elemanına, yazılımcıdan tercümana, garsondan yönetim kurulu asistanına kadar birçok ihtiyaca uygun saatlik, haftalık, aylık dönemsel çalışmak isteyenlere de hitap ediyor.

Türkiye’de ilk olan bu platformu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da nitelendirmek mümkün. Pariyer’in kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, daha çok kadın, genç ve engellinin hayatına dokunarak iyilik çoğaltmanın peşinde koşuyor. Sıtkı, özellikle kadın, öğrenci ve emeklilerin boş zamanlarında yapabilecekleri işler bulması ve yeteneklerini paraya dönüştürebilmesi büyük fırsat olarak gördüğü Pariyer.com platformunun amaç ve işleyişini şöyle anlatıyor:

“Yarı zamanlı çalışmak isteyen, işsiz olan veya işi olduğu halde maddi sıkıntı çeken, daha fazla gelire ihtiyacı olan pek çok kişi var. Giderek artan işsizlik, odağımızdaki hedef kitlenin serbest çalışma isteği ve hak ettikleri yere gelemeyen engellilere karşılık işveren tarafında da büyük bir ihtiyaç söz konusu. Tabii birçok iş ilanı sitesi var ama biz emekli Sibel ablanın kendisine uygun işi bulacağı, Türkiye’nin en büyük bankasının proje bazlı yeni programı için aramakta olduğu part-time çalışana kolayca ulaştığı, Fatma hanımın uzayan toplantısı nedeniyle çocuklarını birkaç saatliğine gönül rahatlığıyla emanet edebileceği pırıl pırıl üniversite öğrencisine ulaşabileceği ve bir ürün kampanyası için evinden çalışacak sosyal medya uzmanı arayan dijital ajansın çok kısa süre içerisinde doğru kişiyi rahatlıkla bulabileceği uygun maliyetli, kolay ve hızlı bir dijital platform geliştirdik. Bu da bizi diğer kariyer sitelerden bir adım öne çıkarıyor.”

14.500’ün üzerine üye, 3 bini aşkın iş talebi…

Türkiye’nin ilk ve tek yarı zamanlı, dönemsel iş ihtiyacına yönelik hizmet veren online hizmet pazaryeri Pariyer.com, 7 ay gibi kısa bir sürede 78 ilden 14.500’ün üzerinde üyeye ulaştı. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişim, İstanbul ve diğer illerdeki üniversitelerin de katkısıyla öğrenciler için yepyeni bir iş bulma platformu oldu. Kadın ve engellilere yönelik birçok

dernek ile iş birliği yapan Pariyer.com, Türkiye genelinde 1800 iş ilanı için 3 bini aşkın başvuru aldı. Üyelerin yapmak istediği işe göre kendini tanıttığı, klasik CV oluşturmak gibi süreçlerle zaman kaybetmediği, ücret beklentisini de girebildiği şeffaf platformun en büyük avantajı ise iş bekleyen ve işveren birçok kişiye sahip olması, en doğru iş ile çalışanı kısa zamanda bir araya getirebilmesi.

Platform, Premium üyelerine müşteri memnuniyeti, sıcak satış, etkin zaman yönetimi gibi konularda özel online eğitim almış çalışanları önererek, işverenin oryantasyon sürecini kısaltıp zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.