İstanbul Maratonu’na Apple Watch 3 ile hazırlanın

5K, 10K ya da İstanbul Maratonu gibi uzun mesafe koşularına üstün spor saati Apple Watch Series 3 ile hazırlanabiliriniz. Apple Watch Series 3, yerleşik GPS ve yeni altimetre sayesinde tüm dış mekan antrenmanlarınızı takip ediyor.

Akıllı aktivite koçluğu, gelişmiş Kalp Atış Hızı uygulaması, doğrudan bileğinizden erişebileceğiniz favori çalma listeleriniz, yerleşik altimetre ve daha duyarlı bir Siri deneyimi sunan Apple Watch Series 3 ile her zamankinden daha aktif, motive ve bağlantıda kalmanızı sağlayacak özellikleri keşfedin.

Mesafe tanımayan özellikler

Apple Watch Nike+ yerleşik GPS ve altimetre sayesinde koşularınızı bir üst düzeye çıkarabilecek tüm özellikleri sunuyor. Saatinizi uyumlu spor ekipmanlarıyla da kablosuz olarak eşleştirebiliyor1 ve suya dayanıklı olduğu için koşudan sonra kolunuzdan çıkarmadan havuza atlayıp serinleyebiliyorsunuz.

Mükemmel bir koşu arkadaşı

İster amatör ister profesyonel bir koşucu olun, Nike+ Run Club uygulaması koşu deneyiminizi hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri sunuyor. Sizi motive eden milyonlarca koşucu ve her adımınıza rehberlik eden uzmanlar sayesinde daha ileriye, daha hızlı gideceksiniz.

Her koşunuzun izinde

Hem içeride hem dışarıda daha fazla koşu istatistiğiyle daha akıllı antrenmanlar yapın. Bir koşuyu son beş koşunuzla mı karşılaştırmak istiyorsunuz? Ekranı sola kaydırmanız yeterli. Duraklat’ı seçerek bölümleri işaretleyin. Ayrıca, yükseklik verilerini de içeren eksiksiz bir koşu sonrası raporu alın.

Hem koşun hem eğlenin

Küçük bir destekle uzun mesafeler katedin. Arkadaşlarınızdan motive edici emoji’ler alın. Güncel hava durumuna, aktivite geçmişinize veya arkadaşlarınızın paylaştıkları aktivitelere ait anımsatıcılarla, koşmak için daima bir sebebiniz olacak.

Her Pazar koşun ve performansınızın sınırlarını keşfedin. Apple Music’te yer alan özel Nike+ Run Club çalma listeleriyle koşunuza enerji katın.

Kalp Atış Hızı Uygulaması

Koşarken kondisyonumuzu belirleyen önemli ölçümlerden biri ise kalp atış hızımız. Kalp Atış Hızı uygulamasını kullanarak kalp atış hızınızı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı açın ve Apple Watch’un kalp atış hızınızı ölçmesini bekleyin. Ayrıca gün boyunca dinlenme, yürüme, nefes egzersizi, antrenman ve iyileşme sırasındaki kalp atış hızınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Antrenman uygulamasını kullandığınızda Apple Watch, kalp atış hızınızı antrenman sırasında sürekli ölçer; kalp atışınızın iyileşme hızını belirlemek için de antrenman bittikten sonraki 3 dakika boyunca ölçmeye devam eder. Ek olarak, Apple Watch, hareketsiz olduğunuzda gün boyunca, yürüdüğünüzde ise düzenli olarak kalp atış hızınızı ölçer.

Bütün bu verilere anında Apple Watch ekranınızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, iPhone’unuzdaki sağlık uygulamasında bulunan yeni Kalp Görünümü’ne de göz atarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

10 dakika boyunca aktif görünmediğiniz halde kalp atış hızınız belirlenen vuruş/dakika (v/dk) oranının üzerinde seyrederse Apple Watch’unuz sizi uyarabilir.

Akıllı koçluk

Apple Watch Series 3, ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu sağlamak için size kişisel antrenörlük de yapıyor. Sabahları gelişiminizle ilgili kişisel güncellemeler, akşamları ise halkaları kapatmanız için öneriler sunuyor. Ayrıca, aktivite ve antrenman geçmişinizi baz alarak size her ay yeni bir hedef öneriyor.

Az oturun. Çok hareket edin. Biraz egzersiz yapın.

Üç basit halka, gün boyunca ne kadar aktif olduğunuzu gösteriyor ve onları tamamlamanız için sizi daha fazla hareket etmeye teşvik ediyor. Çok fazla oturup oturmadığınızı görün. Kaç adım attığınızı ve kaç kalori yaktığınızı takip edin. Ve her gün 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Tamamını aynı anda yapmasanız bile.

Aktivite halkalarınızı arkadaşlarınızla paylaşın

Motivasyonunuzu korumak için arkadaşlarınız ve ailenizle Aktivite halkalarınızı karşılaştırın. Kaydettikleri ilerlemeler hakkında bildirimler alın. Ve teşvik etmek ya da biraz dalga geçmek için bildirim ekranından onlara kolayca cevap verin.

İster yola çıkın ister yükseklere, her zaman takipte

Yerleşik GPS, dış mekan antrenmanlarınızda mesafeyi, hızı ve rotayı kaydediyor. Altimetre ise tepelere yaptığınız sürüşlerde ve tırmanışlarda ne kadar yükseğe çıktığınızı ölçüyor. Dilerseniz, eve döndüğünüz zaman iPhone’unuzda daha da ayrıntılı istatistikler bulabiliyorsunuz.

Antrenman Takibinizi Özelleştirin

Apple Watch’un yerleşik antrenman uygulamasıyla ya da Nike+ Run Club uygulamasıyla koşu esnasındaki performansını takip etmeniz kolunuzu kaldırmak kadar kolay. Ayrıca takip ettiğiniz ölçümlemelerinizi koşunuza göre özelleştirebilirsiniz.

Apple Watch’un kendi antrenman uygulamasında 8 farklı ölçümleme arasından seçip ekranınızda aynı anda 5 ölçümlemeyi takip edebilirsiniz. Örneğin uzun bir koşu antrenmanı yapacaksanız mesafenizi ve ortalama temponuzu takip etmek isteyebilirsiniz. Tepe koşularınızda ise yükselişinizi ve mevcut temponuzu takip etmeyi tercih edebilirsiniz.

Antrenmanınızdaki bölümleri işaretleyin

Antrenman esnasında koşunuzu belirli bölümlere göre işaretleyebilirsiniz ve bölüm başı performansınızı iPhone’unuzdaki aktivite uygulamasından inceleyebilirsiniz. Örneğin yarış pistindeki bir Koşu (Dış) antrenmanında her turu veya mesafeyi işaretleyebilirsiniz. 10K’lik uzun mesafeli bir koşu antrenmanında ilk ve son 5K daki temponuzu ayrı görmek isteyebilirsiniz ve asıl yarış gününde aynı tempoyu tutturmayı hedefleyebilirsiniz.

Antrenmanınızdaki bir bölümü işaretlemek için ekrana çift dokunun ve ardından bölüm özetinin görünmesini bekleyin. Eğer koşunuzu bölümlere göre işaretlemediyseniz bile Apple Watch’unuz her kilometrede temponuzu otomatik olarak kayıt eder ve her kilometrede bileğinize dokunur ve ekranda bir güncelleme gösterir.

Bileğinizdeki şarkılarla havaya girin

Apple Watch Series 3 ile, gittiğiniz her yere daha fazla müzik götürebiliyorsunuz. En sevdiğiniz Apple Music çalma listeleriniz saatinizle otomatik olarak eşzamanlanıyor ve bu sayede her antrenmanınızda size güç verecek motivasyona sahip olabiliyorsunuz.

Bu harika dinleme tecrübesini desteklemek için Müzik uygulaması yeniden tasarlandı, çok daha akıcı bir ara yüz ile bir çok çalma listenizi eşzamanlamanız artık çok kolaylaştı. Artık Apple Music’e indirdiğiniz çalma listelerinizi Apple Watch’unuzdaki Müzik uygulamasından seçip anında Apple Watch’unuzla eşzamanlayabilirsiniz.

Üstelik Apple Music üyesiyseniz size özel seçilmiş çalma listeleri Apple Wacth’unuzla otomatik olarak eşzamanlıyor. Favoriler, Yeni Keşifler ya da En Çok Çalanlar gibi çalma listeleri haftanın belirli günlerinde güncelleniyor ve Apple Watch’unuzu şarja taktığınız anda eşzamanlanıyor. Siz ne zaman hazırsanız favori müzikleriniz de hazır.

Sevdiğiniz uygulamalar ile hazırlanın

Bildiğiniz ve sevdiğiniz antrenman uygulamalarını istasyon çalışması, ağırlık kaldırma veya yoga gibi aktiviteleri yaparken de kullanabiliyorsunuz. Üstelik, bu antrenmanlar da Aktivite halkalarınıza ekleniyor.

Nike+ Run Club. Ayrıntılı takip, Ses Kılavuzlu Koşu ve kesintisiz motivasyon ile daha iyi ve daha sık koşun.

Seven‑7 minute workout

Kişiselleştirilmiş programlarla her antrenmanı daha verimli hale getirin. Hedefinizi belirleyip hemen başlayın. Hiçbir ekipmana gerek yok. Seven her egzersizin şeklini net bir şekilde gösteren animasyonlar ve doğrudan saatinizde oynatabileceğiniz motive edici antrenman koçları ile saatinizde tamamen bağımsız bir şekilde çalışır.

Runkeeper: iPhone’unuzu yanınızda taşımanıza gerek olmadan koşularınızı, yürüyüşlerinizi ve bisiklet sürüşlerinizi takip edebilirsiniz.

Runtastic: Mesafe, Tempo veya Yükseklik Kazancı gibi tüm ilgili antrenman verilerini Apple Watch’unuzda görebilirsiniz.

Zones: Kalp atış hızınıza odaklanan bir antrenman izleyicisi ve gösterge panelidir. Uygulama, kalp atış hızınızı ve egzersiz yoğunluğunuzu gerçek zamanlı olarak Apple Watch’ta gösterir ve kalp atış hızınız değiştiğinde, arka planda çalışıyor olsa bile bileğinize dokunarak sizi uyarır.

Zova: Tüm antrenman verilerinizi tek bir skorda birleştirerek ne kadar aktif olduğunuzu veya olmanız gerektiğini gösterir.

Kendinize en uygun Apple Watch modelini seçmek için interaktif galeriye bir göz atmayı unutmayın.