iPhone 8’le İlgili Yeni Görüntüler ve Detaylar Ortaya Çıktı

Apple’ın bu sonbaharda iPhone 7S modelini mi yoksa doğrudan iPhone 8’i mi duyuracağı konusunda pek çok söylenti olsa da, sızıntı bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdı. Bu görüntülerle birlikte Apple iPhone 8’in tasarımı ve teknik özelliklerine dair somut detaylar da gün ışığına çıkmış oldu.

Güçlü olasılığa göre Apple bu yıl üç yeni telefon çıkaracak. iPhone 7s, iPhone 7s Plus’a ek olarak farklı bir tasarım tarzıyla adı belli olmayan bir telefon göreceğiz. iPhone 7s’le ilgili bilgilerden çok, son zamanlarda iPhone 8’e dair haberler dolaşıyor.

En son sızan görüntülere göre iPhone 8’de, daha önce de iddia edildiği gibi, çerçevesiz bir ekran olacak. 5,8 inçlik çerçevesiz ekranıyla yenilikçi bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone 8’de, beklentilerde de sık sık dile getirildiği gibi, Touch ID sanal hale getirilecek.

Son olarak OnLakes tarafından sızdırılan iPhone 8 görseli, telefonun gerçek görüntüsü olduğu iddiasıyla paylaşıldı. Görsellerden anlaşıldığına göre, ön kısımda bir kamera deliği yok.

Arka bölümü camdan oluşacak iPhone 8’in tasarımı çok daha köşeli görünüyor. Kalınlığı ise iPhone 7 ile hemen hemen aynı. Arka bölümde dikey konumlandırılmış çift kamerayla birlikte telefonun genel tasarımında 10. yıl şerefine pek çok detay ortaya konaca.