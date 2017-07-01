iPhone 8’in Sol Halini Gösteren Video Ortaya Çıktı!

Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni telefonu iPhone 8 hakkında sızan bilgiler ve fotoğraflara son olarak bir video görüntü eklendi. Telefonun tüm tasarım detaylarını sergileyen bu video, şimdiye kadar yayımlanan en net iPhone 8 görüntülerini içeriyor.

Geçmiş dönemde de oldukça isabetli çıkan sızıntı bilgiler paylaşan Onleaks, son olarak bir iPhone 8 videosu yayımladı. Aşağıda da izleyebileceğiniz bu videoda iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen tasarımın tüm detayları net biçimde görülebiliyor.

Ekran/çerçeve oranının epeyce düşük olduğu fark edilen yeni tasarımda cam gövde ve dikey çift kamera dikkat çekiyor.

iPhone 8’in boyut bilgileri de gösterildi

Yayımlanan videoda, iPhone 8’in boyutuyla ilgili bilgiler de cetvelle ölçülerek gösteriliyor. Videoda yer alan bilgilere göre iPhone 8’in boyutu 143,50×71,03×7,46 mm şeklinde olacak.

Telefonun kalınlığı ise kamera çıkıntısı dahil olmak üzere 8,91mm olarak görünüyor. Bu hesaba göre yeni telefon, iPhone 7’den daha kalın olacak.

Parmak izi sensörü ekranda olacak

Paylaşılan videoda ve daha önce sızan fotoğraflarda da ortak bir nokta var ki, iPhone 8’in parmak izi sensörü ekrana gömülü olarak gelecek. Daha önceki söylentilerde, Touch ID’nin telefonun arkasına taşınacağı yönündeki bilginin geçersiz olduğu neredeyse kesinleşmiş oldu.

Tabi şunu da eklemek gerekiyor ki, paylaşılan videoda telefonun bir maketi bulunuyor. Yani fabrikadan sızdırılan bu maket, telefonun nihayi görüntüsü değil fakat önceki deneyimlerden de biliyoruz ki genel anlamda çıkacak ürünün görüntüsünü karşılıyor.