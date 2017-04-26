iPhone 8 Tasarımı ve Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Henüz iPhone 7 pazarda tam olarak hüküm sürmeye başlamadan, iPhone 8’le ilgili sızıntı haberler gelmeye başladı. Fakat bu defa gelen bilgiler oldukça sansasyonel ve detaylı.

Telefonun tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili sızan görüntüler, çok açık biçimde bazı değişiklikleri gözler önüne seriyor. İşte iPhone 8’in ilk sızan fotoğrafları ve teknik özellikleri.

Daha önce de pek çok sızıntı haber ve görsel paylaşan Benjamin Geskin, iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen görseller paylaştı. Apple ve pek çok dev şirket için üretim yapan Çinli Foxconn’dan geldiği söylenen görüntüler, iPhone 8’in hem tasarımına hem de teknik özelliklerine ışık tutuyor. Sızdırılan şematik çizimlere göre iPhone 8’de dik kamera ve ekrana entegre Touch ID parmak izi okuyucu gibi radikal değişiklikler olacak.

Tasarımda önemli değişiklikler

Yayımlanan iPhone 8 görsellerine göre yeni tasarımda ön ve arka bölüm camdan oluşacak ve çerçeveyi de paslanmaz çelik kaplayacak. Parmak izi okuyucunun ekrana entegre edileceğine dair söylentileri doğrulayan görseller, Apple’ın tasarım anlayışında önemli bir değişimin habercisi. Bunu farklı değişiklikler izleyecektir.

Sızan bilgilere göre, iPhone 8’in kalınlığı, iPhone 7 ile aynı (7,1 mm) olacak. Sızdırılan şemada iPhone 8’in anakartı net biçimde görünüyor. Bu şemaya göre iPhone 8’deki A11 yongasının, taptik motorun, bataryanın ve lightning portun yerleşimi görünüyor. Yeni iPhone’da USB Type-C beklentisini de boşa çıkartan yeni görseller, Geskin’in ifadesine göre yüzde 70 doğruluk payına sahip.

Dikey kamera neyin habercisi?

Yayımlanan görsellere göre iPhone 8’de iki adet pil yer alıyor. L şeklinde olan pil muhtemelen 3000 mAh kapasiteye sahip olacak. Tıpkı Galaxy S8’deki gibi, iPhone 8’n de neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelmesi muhtemel. iPhone 8’de kameranın dik olması, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularını getiriyor.