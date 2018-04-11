iPhone 8 RED Special Edition Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus RED Special Edition modellerini satışa sundu. Satın alınan tüm (PRODUCT) RED ürünleri, HIV/AIDS ile yaşayan on milyonlarca kişiye tahlil, rehberlik ve tedavi sunulmasına yardımcı oluyor.

iPhone 8 RED Special Edition, göz alıcı kırmızı cam kasa, uyumlu bir alüminyum şerit ve şık siyah bir ön yüzey ile sunuluyor.

Cupertino, California – Apple bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modellerini tanıttı. iPhone’un yeni nesli şimdi göz alıcı kırmızı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Her iki model de şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunulan göz alıcı cam kasaya, uyumlu alüminyum şeride ve şık siyah ön yüzeye sahip. Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, GittiGidiyor mağazalarında da satışa başladı.

Apple müşterileri kırmızı ve siyah yüzeye sahip şık iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı satın alarak AIDS ile mücadele için Global Fund’a katkıda bulunabilecek.Apple müşterileri kırmızı ve siyah yüzeye sahip şık iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı satın alarak AIDS ile mücadele için Global Fund’a katkıda bulunabilecek.

İnsanlık için önemli bir adım

Apple ayrıca iPhone X için yeni (PRODUCT)RED Deri Folyo Kılıf’ı da yarından itibaren satışa sunacak. Özel olarak tabaklanmış ve işlenmiş Avrupa derisinden üretilen ve lüks bir görünüme sahip yeni folyo kılıf, müşterilere sunulan diğer (PRODUCT)RED aygıt ve aksesuarlarına katılıyor. Tüm (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına ekleniyor.

Bu bağışlarla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebeğe geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programları sunuluyor. 2006 yılında (RED) ile iş birliği yaptığından beri Apple Global Fund’a 160 milyondan fazla bağış yaparak kuruluşun en büyük kurumsal bağışçısı oldu.

Bu Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, göz alıcı kırmızı ve siyah renk kombinasyonuna sahip ve ayrıca müşterilere HIV ve AIDS ile mücadeleye katılma fırsatı da sunuyor.

Her zamankinden daha güzel Retina HD ekranlar, bir akıllı telefonda yer alan en güçlü ve en akıllı çip olan A11 Bionic çip ve inanılmaz fotoğraf ve videolar çeken daha gelişmiş kameralar sayesinde, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri iPhone’la ilgili sevdiğimiz her şeyi daha da iyi hale getiriyor.

Apple’ın son 11 yılda bağışladığı 160 milyon doların üzerindeki tutar, HIV virüsünün annelerden bebeklere geçmesini önleyerek hayat kurtaran ARV ilacının 800 milyondan fazla gün boyunca sunulmasına eşdeğer.