Apple’ın amiral gemisi iPhone serisinin 10 ay sonra piyasaya çıkması beklenen modeli iPhone 7’de standart kulaklık girişi yerine şarj girişi Lightning’in kullanılacağı konuşuluyor.

Apple iPhone 7’nin özellikleri ve farklılıklarıyla ilgili bilgiler teknoloji kulislerinde dolaşıyor bir süredir. Telefonun ekran boyutunun aynı kalırken, pil kapasitesi ve kasa yapısında önemli gelişmeler öngörülüyor. iPhone 6’da olduğu gibi, bir Plus modelin de çıkacağı öngörülüyor. iPhone 7’de 4K video desteği olmasına da kesin gözle bakılıyor. Haliazırda 128 GB olan maksimum depolama alanının ise 256 GB’a çıkması söz konusu olacak. 4K video desteği ve yüksek kaliteli fotoğraflar, depolama konusunda ihtiyacı ortaya çıkaracak gibi görünüyor. En dikkat çeken değişimlerden biri ise kulaklık girişi konusunda olacak. Şirket kaynaklı haberlere göre, yeni iPhone’da 3,5 mm’lik standart kulaklıklık girişi olmayacak. Bunun yerine, telefonun şarj ve bilgisayar bağlantısını üstlenen Lightning girişinden kulaklık bağlantısı sağlanacağı söyleniyor. iPhone’un orijinal kulaklığı haricindeki modelleri tercih edenler için, şirketin telefonla bir dönüştürücü de vermesi veya satması söz konusu olacak gibi görünüyor. (Teknolog)