Inverter Klima Nedir: Bilmeniz Gereken 5 Avantaj

Geleneksel klimalandırma çözümleriyle karşılaştırıldığında inverter teknolojisi ortam sıcaklığını temel alarak ısıtma ve soğutmayı uygun olarak kontrol edebiliyor. Inverter teknolojisi sayesinde klimalar kullanılan elektriğin miktarını düşürürken güçlü performans seviyelerine de çıkabiliyorlar. Inverter ve inverter olmayan klima arasındaki farkı anlamak için inverter teknolojisinin beş avantajını şöyle sıralayabiliriz:

1- Enerji tasarrufu

Dönüştürücünün gelişmiş çalışma metodu sayesinde kompresörü her zaman tam kapasiteyle çalışmaz. Hız az olduğunda gereken enerji de düşük olur ve elektrik için daha az ödersiniz. Bu teknolojinin kullandığı enerji sarfiyatı talebe göre değişkenlik gösterir. Düzgün bir ayarlamayla belirgin biçimde daha az enerji harcar.

2- Daha hızlı soğutma

Inverter klima odanızı inverter olmayanın aksine daha hızlı ısıtıp soğutabilir. Bunun nedeni de sürecin başında inverter olan klimanın inverter olmayandan daha fazla enerji kullanması ve istenen sıcaklığa yaklaşıldığındaysa enerjiyi düşürmesidir.

3- Daha uzun kullanım

Inverter teknolojisi sadece ısıtma ve soğutmayı daha verimli hale getirmekle kalmaz klimanın kullanım süresini de uzatır.

4- Sessiz çalışma

Inverter klimanın kompresör motoru çalıştığı süre boyunca devamlı açılıp kapanmaz. Düşük güçle çalışmaya devam ettiğinden çalıştığı süre boyunca daha az ses çıkartır.

5- Çevre dostu

Inverter ve inverter olmayan klimalar arasındaki en büyük fark inverter kompresörünün değişken bir hıza sahip olmasıdır. İnverter olmayan kompresörün hızı sabittir. Bu da ya tam hızlı ya da en düşük hızda çalıştığı anlamına gelir. Invertordaki bir sensör, oda sıcaklığına göre enerjiyi ayarlar, elektrik tüketimini düşürerek enerji tasarrufu sağlar.