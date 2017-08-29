İnternetten yapılan kartlı ödemelerde bir rekor daha

BKM’nin 2017 yılı temmuz ayı verilerine göre mobilya, market ve giyim sektörlerinde temmuz ayı içerisinde internetten yapılan ödemeler ikiye katlanırken, son 1 yılda internetten yapılan toplam kartlı ödeme tutarı 85 milyar TL’ye ulaştı. Yine temmuz ayında kartlarla yapılan “Motorlu Taşıt Vergisi” ödemelerinin 3’te 2’si ise internetten gerçekleştirildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılı temmuz ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, 2016 yılı Ağustos-2017 yılı Temmuz dönemi arasını kapsayan son bir yılda 84,7 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Yıllık %44 olan büyüme hızının bu seviyede devam etmesi halinde 2017 yılı sonunda internetten kartlı ödeme tutarının yaklaşık 98,4 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

Tablo 1: İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Ağustos-

2017 Temmuz 2017 Yıl Sonu

(Tahmini) Yıllık Büyüme İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler 84,7 98,4 %44

Mobilya, market ve giyim sektörlerinde internetten kartlı ödemeler 2’ye katlandı

Temmuz ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 144 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre %149 artışla mobilya ve dekorasyon internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. 363 milyon TL ve %119 artışla market ve AVM, 350 milyon TL ve %102 artışla giyim ve aksesuar, 106 milyon TL ve %91 artışla ise sağlık ürünleri/kozmetik sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler arasında yer aldı.

Tablo 2: İnternetten Yapılan Kartlı Ödemelerde En Fazla Artış Görülen Sektörlerin Dağılımı (Milyon TL)

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2016 Temmuz 2017 Temmuz Değişim Mobilya ve Dekorasyon 58 144 %149 Market ve AVM 166 363 %119 Giyim ve Aksesuar 174 350 %102 Sağlık Ürünleri/Kozmetik 55 106 %91

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde kredi kartları tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe kredi kartlarıyla 3 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının aynı dönemine göre %47 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemeleri payı %4,7’den %5,5’e yükseldi. Bu artış kullanıcıların kredi kartlarını, bütçelerini daha verimli yönetebilmek için zorunlu ödemelerde (vergi, sigorta, BES vb.) daha etkin kullandığı bir ödeme aracı olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Tablo 3: “Kamu-Vergi Ödemeleri” Sektörü- Kredi Kartı Ödemeleri

Kamu – Vergi Ödemeleri Sektörü 2016 Temmuz 2017 Temmuz Değişim Kredi Kartları ile Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2,1 3,0 %47 Toplam Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı %4,7 %5,5

Kartlarla yapılan vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten yapıldı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler incelendiğinde ise kamu ve vergi ödemelerinin %59’unun internetten yapıldığı görülüyor. 1,8 milyar TL’lik ödeme tutarı ile “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektörü, temmuz ayında internetten en fazla ödeme yapılan sektör oldu.

Tablo 4: “Kamu-Vergi Ödemeleri” Sektörü Değerleri- İnternetten Kartlı Ödemeler