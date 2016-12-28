İnternetin en yaramaz çocukları hangi ülkede?

Yılbaşı kapıda ve dünyanın dört bir yanında çocuklar yıl boyunca uslu davranmış olmaları karşılığında hediye beklentisine girmiş durumda. Kaspersky Lab, geçtiğimiz 12 ay içerisinde internette en fazla riskli davranışı sergileyen çocukları inceleyerek hangi ülkenin çocuklarının en yaramaz olduğunu ortaya koydu.

TEKNOLOG – Aile Kontrolü modülünün küresel çapta istatistiklerini temel alan araştırmaya göre, yasal sorumluluk yaşının altındaki bir çocuğun tehlikeli sitelere girme girişimlerinin en yoğun olduğu ülke olan İsrail’i (775), Birleşik Krallık (460), ABD (352), İsveç (345) ve Kanada (302) takip ederken, Türkiye (81) ise birçok ülkenin ardından 31. sırada yer alıyor.

Aralık 2015 ve Kasım 2016 arasındaki dönemi kapsayan araştırma, Kaspersky Lab’ın Windows ve Mac OS X için sunduğu ve Aile Kontrolü modülü aktif olan güvenlik çözümlerinden toplanan verileri içeriyor. İstatistikler, Kaspersky Lab uzmanlarınca çocuklar için en tehlikeli olarak belirlenmiş yedi kategorideki sitelere girme girişimlerini temel alıyor ve bir yıl içerisinde kullanıcı başına düşen girişimlerin sayısını temsil ediyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, “erişkinlere yönelik içerik” (39 girişim) ve lisanssız ürünleri içeren “Yazılım, ses ve video” (104) kategorisindeki sitelere en çok Japonya’daki çocuklar girmeye çalışıyor. Genç İtalyanlar en çok kumar ile ilgilenirken (3.6 girişim), Portekiz’deki çocukların ise en çok sakıncalı dil içeren siteleri ziyaret ettiği (60) ortaya çıkıyor. Alkol, tütün ve/veya narkotiklere (687) ve silahlara/patlayıcılara (3.8) en çok ilgiyi İsrailli çocuklar gösterirken, şiddet içeren sitelere ise en çok ABD’deki çocukların girmeye teşebbüs ettiği görülüyor. Türkiye’deki çocuklar ise silahlar/patlayıcılar kategorisindeki sitelere en az ilgi gösteren çocuklar olarak göze çarpıyor (0.6).

Söz konusu girişimlerin hepsinin kasıtlı olmadığını, örneğin çocukların bu sitelere yanlışlıkla bir reklama veya bir başkası tarafından paylaşılmış olan bir linke tıklayarak gitmiş olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Diğer yandan, Kaspersky Lab tarafından 2016’da yürütülmüş olan ve 7 ülkede 3780 aileyi kapsayan bir diğer araştırmaya göre Rus ve ABD’li gençler, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına kıyasla potansiyel tehlikeli online aktivitelerini ebeveynlerinden saklayabiliyor ve çocuklar için uygunsuz olan içerikleri tüketiyorlar.