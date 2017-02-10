İnternete bağlı cihazlar, sosyal bağları zayıflatıyor mu?

Havada aşk kokusu var, teknolojide de. Dijital cihazlarını her gün kullanan ve şu anda bir ilişkisi olan 13 binin üzerinde yetişkinle yapılan araştırma bize öyle söylüyor. Intel Security, çevrimiçi davranışların gerçek dünyadaki ilişkileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamak üzere, günümüzdeki “bağlı” ilişkiler çerçevesinde bir araştırma yürüttü.

Sonuçlar gösterdi ki, birbirimizi ne kadar seversek sevelim, teknolojiye daha da fazla âşık olmaya başlıyoruz. Başta akıllı telefon olmak üzere, tablet ve bilgisayarlar gibi internete bağlı cihazlarımızı her geçen gün daha fazla kullandıkça ilişkilerimiz de bu kullanımdan hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileniyor.

Erişkinlerin evde çevrimiçi olarak geçirdikleri zaman, başkalarıyla yüz yüze geçirdikleri zaman ile hemen hemen aynı (%38). Ancak katılımcıların %40’ı, sevgilisiyle baş başayken diğerinin kendi cihazına ondan daha çok ilgi gösterdiğini hissettiğini aktarıyor. Hatta çoğu kimse için aygıtlarımız ilişkideki diğer kadın/erkek olmaya başladı diyebiliriz.

Aynı durum yeni başlamakta olan ilişkiler için de geçerli, Intel Security’nin anketine katılanların aşağı yukarı üçte biri (%33); ilk buluşmada, karşısındaki insanın cihaza olan ilgisiyle yarışmak zorunda kaldığını söylüyor.

Kullanımı sınırlamak çözüm mü?

Bu cihazların kullanımına dair ölçüler koymak söz konusu olduğunda fikirler ayrılıyor. Katılımcıların %45’i beraberken aygıtların kullanımına dair kısıtlama getirmediklerini iddia ederken; diğer %45, diğer insanlarla ortam paylaşılmasına rağmen cihazla çok uğraşıldığı için arkadaşıyla, sevgilisiyle veya ailesinden biriyle tartışma yaşandığını belirtiyor.

İnternete bağlı cihazlar, çiftler arasında küçük sayılabilecek sorunlara neden olsa da, bu durum çiftlerin paylaşmaması gereken şeyleri paylaşmalarına engel olmuyor. Ankete katılan çiftlerin %30’a yakını sosyal medya hesaplarının şifrelerini, %28’i kişisel e-posta parolalarını birbiriyle paylaşırken daha da şaşırtıcı olarak katılımcıların %20’den fazlası çalıştığı yere özel cihazları ve hesapları sevgilileriyle paylaştığını söylüyor.

Mahremiyetiniz için bunlara dikkat edin

Sosyal medya ve sohbet hizmetlerinin şifrelerini veya bu hesapların açık olduğu cihazları paylaşmak bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Teknolojinin aşk hayatınıza zarar vermesine engel olmak için Intel Security uzmanlarının bir dizi önerisi var:

Önemli olanı koruyun: Eviniz, kendinizi en rahat, huzurlu ve güvende hissettiğiniz yerdir. Evdeyken tüm cihazlarınızın ve verilerinizin güvende kalması oldukça önemli. McAfee Secure Home Platform gibi yeni çözümler; çok kolay bir şekilde ev ağınıza bağlı cihazları yönetmenize ve korumanıza yardımcı olurken, izinler üzerinden yürütülen kontrol özellikleriyle tüm ev halkına uygun kullanımlar oluşturulabiliyor.

Daha güçlü parolalar belirleyin: Şifrelerinizin sağlam ve güçlü olduğundan emin olun. Numaraları, küçük ve büyük harfleri hatta sembolleri şifrenizde kullanın. Eğer çok fazla şifreyi oluşturmanın ve hatırlamanın ne kadar zahmetli olduğunu bilenlerdenseniz, karmaşık şifreler oluşturmanıza ve depolamanıza yardım edecek True Key by Intel Security gibi bir şifre yönetim çözümü edinebilirsiniz.

Ne kadar kişiselleştiğinize dikkat edin: Güvenliğinizi tehlikeye atabilecek, gereğinden fazla kişisel bilginizi cihazlarınızdan kaldırmak için zaman ayırın. Aygıtta ne kadar az kişisel bilginiz olursa, bilgileriniz de o kadar güvende olacaktır.

Önemli olana odaklanın: Teknolojik cihazlarımızı seviyoruz, ancak arada sırada bağlantıyı kesip arkadaşlarımız veya aile fertleri gibi önemli insanlarla zaman geçirmek de unutulmamalı. Telaşlanmayın; sosyal medya bağlantıları ve mobil oyunlar sizi bekliyor olacak.