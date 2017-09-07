İnternet kullanımı, televizyonu üçe katladı

Hayatımıza hızla dahil olan internet, geleneksel medya olan TV’nin önüne geçmiş ve sadece bir yıl içinde internet bağımlılığını yüzde 60 artırmış durumda. Film-dizi seyretmekten alışveriş yapmaya, araştırmadan sosyal medyaya kadar her konuda başvurduğumuz internetin Türkiye’deki aktif kullanıcısı sayısı ise 48 milyon. Bu aktif kullanıcılar nerede zaman geçiriyor derseniz; 6 saatin 3 saatini sosyal medyada, geriye kalan 3 saatini ise internette sörf yapmaya ayırıyor. Ve bu 3 saat içinde de yoğun olarak alışveriş yapıyorlar.

Tüm dünyada hızla yayılan internet kullanımı, geleneksel medyaların önüne geçmiş durumda. Evlerimizin vazgeçilmezi olan televizyonu kullanım oranıyla üçe katlayan internetin Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısı ise 48 milyon kişi.

48 milyonluk aktif kullanıcının araştırmalara göre günün ortalama 6 saat 46 dakikasını bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ekranı karşısında yani internette geçirdiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, televizyon başında harcanan sürenin ise 2 saat 14 dakika olduğunu söyledi.

Türkiye online alışverişte rekor kırıyor

Türk insanının interneti yoğun olarak kullandığını, bu nedenle de alışveriş yaparken internetten satın alım yaptığını belirten Ramazan Becer, ”Bu değişimden dolayı Türkiye online alışverişte sürekli rekor büyüme yaşıyor. Sadece bir yıl içinde internet bağımlılığımız yüzde 60 artmış durumda. Türkiye’de günün 6 saat 46 dakikasını internette geçiren 48 milyonluk bir kitle var. Bu kitle sürekli sosyal medya ve diğer kanallarda kendilerine ulaşmak için aktif bir çalışma içinde olan e-ticaret siteleri ile temas halinde. Doğal olarak her yıl önemli bir kitle, fiziki mağazalardan uzaklaşarak online mağazaların müşterisi konumuna geliyor. Online alışverişin rahatlığı da bu değişimi hızlandırıyor” dedi.

Bu rakamlara bakarak Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının internete bağlı olduğunu aktaran CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, yapılan araştırmalardan hareketle 48 milyon kişinin yüzde 87’sinin internete düzenli olarak her gün girdiğinin altını çizdi. Haftada en az bir kez girenlerin oranının ise yüzde 9 ile sınırlı kaldığını söyleyen Ramazan Becer, internette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikasının sosyal medya kanallarına ayrıldığının altını çizdi. Bu 3 saat içinde ise insanların en çok Youtube’u tıkladığı aktaran CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, Youtube’dan sonra insanların sırasıyla Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve Messenger’da vakit geçirdiğini aktardı.