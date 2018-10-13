İnternetin sağladığı olanakları kullanarak yani gelir elde edebilir veya bu işi ana geçim kaynağınız haline getirebilirsiniz. Bu yazımda sizlere internetten para kazanmak için 10 yöntemi anlatıyorum. Sizin için uygun olan yolları seçebilir ve kendinizi bu konularda geliştirebilirsiniz.

İnternet sayesinde artık pek çok iş farklı yapılıyor. Geleneksel işleri de dijital dünyanın imkanlarıyla yapmak kolaylaştı. Bu yazıda size oturduğunuz yerden para kazanmayı değil, teknolojiyi kullanarak beceri ve hobilerinizi paraya dönüştürmeyi anlatıyorum. Dünya çapında Fiverr.com ve ülkemizde Bionluk.com gibi sitelere üye olup etkileyici profil sayfası hazırlayarak iş alabilirsiniz.

1. Özel ders verin

Birikiminizi öğrenmeye hevesli kişilerle paylaşarak paraya dönüştürebilirsiniz. Elbette bu alanda öğrencilere yönelik dersler başı çekiyor ama programlamadan tasarıma, senaryo yazımından fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda ders vermek mümkün. İnternet üzerinden, webcam ve mikrofon aracılığıyla uzaktaki kişilere ücret karşılığı ders verebilirsiniz.

2. Fotoğraf çekip satın

Profesyonel bir fotoğrafçıysanız, çektiğiniz yüksek kaliteli fotoğrafları stok görsel sitelerinde satarak bunları paraya dönüştürebilirsiniz. Stok fotoğraflar, özellikle tasarımcıların satın alarak yayınlarında kullanabildiği, belli bir konuya yönelik fotoğraflar. Satılan fotoğrafların fiyatları birkaç dolarla, birkaç yüz dolar arasında değişiyor.

3. Sosyal medya fenomeni olun

Instagram veya Twitter’da geniş takipçi kitlelerine sahip olan ve “fenomen” olarak adlandırılan kişilerin ciddi miktarda para kazandığını biliyoruz. Siz neden onlardan biri olmayasınız? Yetenekli olduğunuz alanlarda dikkat çekici içerikler üretip yüksek takipçiye eriştikten sonra markalar için ücret karşılığı tanıtımlar yapabilirsiniz.

4. Tasarım ve grafik hazırlayın

Tasarım yönünüz güçlü mü? Kendinizi online eğitimler ve pratikle geliştirerek logo, grafik, kartvizit, broşür, hatta tişört tasarımı gibi işlerde deneyim elde edip para kazanabilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsanız iş ilanı sitelerinden sipariş alarak başlayabilir ve yakın çevrenizden de faydalanıp sürekli müşteriler edinebilirsiniz.

5. Yazı yazın, çeviri yapın

Bir veya birkaç yabancı dili iyi derece bilmenin yanı sıra Türkçeye de hâkimseniz çeviri yapabilirsiniz. Profesyonel çevirmenlerin ücretleri hiç fena sayılmaz. Aynı şekilde Türkçe içerik üretmek de size para kazandırır. İlan sitelerinde uzmanlık alanlarınızı belirtip içerik işleri alabilirsiniz. Çeviri ve içerik üretiminde spesifik uzmanlık alanları fark yaratacaktır.

6. E-ticarete atılın

Bir mağaza sahibiyseniz veya düzenli olarak satabileceğiniz bir şeyler üretiyorsanız, e-ticarete atılarak internet üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz. Kapsamlı bir sanal mağaza oluşturmayı hedefliyorsanız hazır e-ticaret sitesi paketlerini kullanabilirsiniz. E-ticaret platformları ve hazır pazar yerlerinde dükkan açmak daha düşük maliyetli olacaktır.

7. YouTuber olun

Popüler video platformu YouTube da gelir kaynağınız olabilir. Bunun için elbette ilgi çekici, bilgilendirici veya eğlenceli videolar üretmeniz gerekiyor. İyi bir cep telefonuyla da kaliteli çekimler yapabilirsiniz. Videonuzun kurgusuna ve görselliğine dikkat etmeniz şart. Elbette milyonlarca video arasından fark edilmeniz için ilginç bir fikirle yola çıkmanız gerekiyor.

8. Eğitim hazırlayın

Yukarıda anlattığım özel ders ve YouTube işlerini birleştirebilirsiniz. Uzmanı olduğunuz konularda eğitim videoları hazırlayıp satabilirsiniz. Örneğin Photoshop veya yemek yapma konusunda uzmansanız, ekran videosu yazılımı kullanarak sesli anlatımla video dersler hazırlayabilirsiniz. Bu videoları belli ücret karşılığında ilan sitelerinde satışa çıkarabilirsiniz.

9. Bestelerinizi satın

Müzik konusunda yetenekliyseniz ve besteler yapıyorsanız internet sayesinde iş bulmanız daha kolay. İlan sitelerine bestelerinizden örnekler yükleyerek, ajanslara ve kişilere ulaşabilir; bestelerinizi satarak para kazanabilir veya ihtiyaçlar doğrultusunda sipariş alarak işe özel besteler yapabilirsiniz. Yetenek her zaman kazandırır!

10. Web sitesi yapın

Tıpkı inşaat gibi, web sitesi kurma işi de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü tasarımlar da eskiyor. Üstelik web sitesi kurmak artık çok daha kolay. Örneğin WordPress öğrenerek oldukça gelişmiş web siteleri kurabilirsiniz. Yakın çevrenize bunu duyurup siparişler almanız mümkün. Tek işiniz site kurmak olabilir!