Instagram’a reklam verenlerin sayısı 2 milyona ulaştı

Instagram, 25 Eylül’de aylık 2 milyondan fazla aktif reklamverene ulaştığını açıkladı. Bu sayı 2017 Mayıs ayında 1 milyondu.

Kullanıcılar üretmeye, araştırmaya ve içeriklerle, özellikle mobil videoyla, alakadar olmaya her zamankinden daha çok süre harcadıkları için, bu hızlı büyüme gerçekleşiyor. 25 yaşın altında kullanıcılar artık ortalama olarak günde 32 dakikanın üstünde Instagram’da vakit geçiriyor. Kullanıcıların Instagram’da video izleyerek geçirdiği zaman yıllar içinde %80 arttı. Markalar Instagram kullanıcılarıyla iletişime geçebilmek için yeni kapsamlı formatları hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay işletmelerin %50si Instagram’da hikaye oluşturdu.

Instagram İşletme Başkanı Jim Squires “Topluluğumuz, işletmeler de dahil olmak üzere, büyüyor ve platformdaki markalarla sürekli ilişkiyi görmek bizi heyecanlandırıyor. Kullanıcıların %80’i Instagram’da ilgi gösterdikleri bir işletmeyi takip ediyor, ve bu da insanların markalarla anlamlı bir ilişki kurmak istediğini bir kez daha kanıtlıyor. Bugün platformda her zamankinden daha çok zaman geçiriliyor ve videolar da bu katılımın büyük bir kısmını oluşturuyor. İşletmeler kapsayıcı bir video deneyimiyle- Instagram videolarının %60’ı sesi açık izleniyor- müşterilerle bağlanmak ve onlara ilham olmak için Hikayeler ile kucaklaşırken, hareketlilik reklam verenler için yeni filtre haline geliyor. Reklam verenlerin müşterilerine ulaşmak için videolarda kullandığı yaratıcı yöntemleri görmek bizi heyecanlandırıyor.” diyor.

Önemli Instagram istatistikleri

Mart 2017’de 1 milyondan şimdi 2 milyona yükselen aylık aktif reklam veren

Bir işletme hakkında bir web sitesini ziyaret eden, lokasyon tarifi alan, e-mail veya direkt mesaj atan 180 milyon Instagram kullanıcısı

Geçen ay, işletmelerin %50si bir hikaye üretti.

Birleşik Krallıklar reklam veren büyümesine en çok katkıda bulunan ülkelerden biri.

En çok kullanan sektörler; e-ticaret, paketlenmiş tüketici ürünleri, satış, eğlence&medya, ve oyun.

Geçtiğimiz ay içerisinde, canlı yayın yapan işletmeler yapmayanlardan 1.5 kat daha fazla beğeni aldı.

Geçtiğimiz ay, 180 milyon Instagram kullanıcısı bir işletme hakkında bir web sitesini ziyaret etti, lokasyon tarifi aldı, e-mail veya direkt mesaj attı.

15 milyon işletme artık Instagram’da bir iş hesabı kullanıyor. En büyük talep ise Birleşik Devletler, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Birleşik Krallıklardan…

Instagram kullanıcılarının %80’i bir işletme takip ediyor.

En çok görüntülenen hikayelerin 1/3ü işletmelerin, ve 1 sene öncesine kadar yoktu.

Günde 400 milyon, ayda 700 milyondan fazlası Instagram’a katılıyor.

250 milyondan fazla kişi her gün Instagram Hikayeleri kullanıyor.

25 yaşın üstündekiler Instagram’da günde yaklaşık 24 dakika geçiriyor.

İşletmeler için başlıca ipuçları