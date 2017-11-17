Instagram’a kullanışlı iki yeni özellik ekleniyor

Instagram, bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini açıkladı. İnsanlar artık Instagram web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.

Artık masaüstünde Instagram akışının sol üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek. Aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek.

Buna ek olarak insanlar, instagram.com’da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek.

Bu özellikler önümüzdeki haftalarda Instagram’da herkese sunulacak.