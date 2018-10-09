Instagram Zorbalığı İçin Yeni Tedbirler

Instagram’ın yeni yöneticisi Adam Mosseri, bugün Instagram’ın zorbalığa karşı sunduğu yeni araçlarını duyurdu. Instagram’da zorbalıkla mücadeleyi amaçlayan bu araçlar arasında fotoğraflarda zorbalığı saptamak için yeni bir araç ve canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı bir filtre bulunuyor.

İnsanlar hali hazırda Instagram’da gördükleri uygunsuz ve kırıcı içerikleri şikayet ederek platformdan kaldırılmasını sağlayabiliyor. Instagram, siber zorbalıkla mücadele adına daha fazla adım atıyor Platform üzerinde zorbalığı sınırlamak ve nezaketi yaygınlaştırmak adına yeni araçlar sunuluyor. Bu araçları kısaca anlatıyoruz.

Fotoğraflarda zorbalığı saptamak: Instagram, artık fotoğraflarda ve açıklamalarında zorbalık barındıran içerikleri saptamak için makine öğrenimi teknolojisi kullanacak. Ayrıca bu içerikler Topluluk Operasyonları ekibinin değerlendirmesine sunulacak.

Canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı filtre: Geçtiğimiz aylarda akış, keşfet ve profil sekmeleri için sunulan zorbalık içeren yorumlara karşı filtre artık canlı videolarda da uygulanacak.

Yeni kamera efekti: Nezaketi yaygınlaştırmak adına Instagram, siber zorbalığa karşı duran dansçı ve oyuncu Maggie Ziegler iş birliği ile yeni bir kamera efekti sunuyor. Maddie Ziegler’ı takip eden insanlar bu yeni efekti otomatik olarak kamera efektleri arasında görebilecek.