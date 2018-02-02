Instagram Hikayelerine yazı modu ekleniyor!

Instagram, insanların fotoğraf veya video çekmelerine gerek kalmadan, akıllarındakini yazıyla paylaşabilecekleri “Hikayelerde Yazı Modu”nu duyurdu. Yazı Modu, fotoğraf veya videosu çekilecek bir şey olmadığı anlarda insanların kendilerini yazıyla ifade etmelerini sağlayan, yaratıcı bir font ve stil kütüphanesi sunuyor.